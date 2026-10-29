/Поглед.инфо/ Атаките срещу ключова инфраструктура в Саудитска Арабия разкриват дълбока промяна в характера на съвременните регионални конфликти. Данни от частни геопространствени анализатори и източници от региона сочат, че високата прецизност на ударите срещу нефтопроводи и военни бази може да е свързана с използването на сателитна информация, предоставяна от външни сили. Нарастващото значение на космическото наблюдение поставя нови предизвикателства пред сигурността в Близкия изток и променя баланса на силите.

По публикации на Асошиейтед прес и международни аналитични центрове. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Промяната в технологичното равнище на асиметричните конфликти

Точността на последните удари срещу саудитска военна и енергийна инфраструктура повдига въпроси, които надхвърлят рамките на стандартния тактически анализ. Когато балистична ракета или дрон с голям обсег поразява специфичен хангар или помпена станция на стотици километри от мястото на изстрелване, това вече не е въпрос единствено на самото оръжие. Твърди се, че ключовият елемент в тази уравнение е разузнавателната поддръжка — по-специално осигуряването на актуални геопространствени данни.

По информация на информационна агенция Асошиейтед прес, базираната в Женева фирма за геопространствено разузнаване AURORAH Geosignal Intelligence е анализирала четиридесет удара, извършени от йеменското движение „Ансар Аллах“ (хутите) и иракски шиитски групировки между юли и октомври. Според публичните изявления на основателя на фирмата Наваф Обаид — бивш съветник на саудитски официални лица — е установено съвпадение между траекториите на руски спътници от серията „Космос“ и времето на извършване на атаките.

Трябва обаче ясно да се разграничат регистрираните факти от тяхната интерпретация. Траекторията на един спътник е физически факт, който може да бъде потвърден от всеки астрономически или военен радарен каталог. Предаването на самите данни обаче, тяхната обработка и оперативното им използване от конкретен щаб на терен са действия, за които към момента няма публично предоставени пряки доказателства, като прихванати комуникации или цифрови следи.

Инфраструктурният уязвим пункт: Нефтопроводът „Изток-Запад“

За да се разбере оперативната логика на ударите от септември, е необходимо да се анализира географският и икономически контекст на Саудитска Арабия. Тръбопроводът „Изток-Запад“ (известен още като Petroline) е с дължина 1200 километра и капацитет от около 5 милиона барела суров петрол на ден. Неговата основна стратегическа цел е да заобиколи Ормузкия проток, като транспортира петрол от източните находища край Персийския залив до пристанището Ямбу на Червено море.

Трасето преминава през платото Неджд, издигайки се на надморска височина над 1100 метра. Това налага използването на серия от мощни помпени станции, които да поддържат необходимото налягане в тръбата. Поражението на точно тези станции спира целия поток, без да е необходимо унищожаването на стотици километри стоманена конструкция.

Според информацията от AURORAH, в периода преди атаката на 10 септември е регистрирана засилена активност на руски орбитални апарати „Космос-2600“ над три конкретни участъка от трасето. Твърди се, че честотата на прелитанията се е увеличила значително, което според анализатори от частния сектор отговаря на стандартния протокол за разузнаване преди и след нанасяне на удар (Battle Damage Assessment).

Официален коментар от страна на руските държавни институции или Министерството на отбраната на РФ относно тези констатации до момента липсва.

Атаката в Таиф и въпросът за специализираното насочване

Седмица след инцидента с нефтопровода, саудитската авиобаза „Крал Фахд“ край град Таиф бе подложена на удар с ракети или безпилотни апарати. Базата е разположена в западната част на страната и е един от основните центрове на саудитските ВВС. Според официално потвърждение от италианското Министерство на отбраната, при атакуването на хангарите е бил повреден италиански изтребител Eurofighter Typhoon, базиран там в рамките на международни мисии.

Вниманието на военните наблюдатели бе привлечено от факта, че е засегнат именно конкретен хангар с чуждестранна техника, а не общите паркинги или пистите за излитане. Според изявления на Наваф Обаид, това предполага наличието на разузнавателна информация с висока степен на детайлизация — такава, която позволява да се идентифицира разположението на конкретни апарати вътре в защитени съоръжения.

Въпросът тук е дали подобни данни се добиват единствено по оптичен път от космическото пространство, или са резултат от комбиниране на спътникови снимки с агентурно разузнаване на терен (HUMINT). В Йемен и Ирак от години действат ирански военни съветници, включително от състава на силите „Кудс“ към Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР). По думите на неназован висш представител на хутите пред Асошиейтед прес, именно тези съветници извършват крайния анализ на оперативната информация и я съпоставят с данните, получени от външни източници.