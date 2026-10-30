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Студеният капан на Аляска и костите край река Танана

/Поглед.инфо/ Въпросът за първото заселване на Северна Америка отдавна е затиснат под пластове от романтични хипотези, кабинетни теории и откровено неудобни за академичната общност геоложки реалности. Вместо героичен преход през широк слънчев коридор, артефактите от долината на река Танана в Аляска показват далеч по-сурова картина. Находките от археологическия обект Шег Ксдалтх'и, датирани от Късния плейстоцен, поставят на изпитание стандартните хронологични модели за междуконтиненталната миграция. Вместо лесно преминаване, данните сочат за тежка, бавна и сезонно ограничена борба с ресурсите в условията на безмилостна храстова тундра.

Деж. редактор Александра Докова 10221 прочитания
Студеният капан на Аляска и костите край река Танана
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Миражът на сухопътния мост и ресурсното проклятие на Север

Днешният Берингов проток дели два континента с няколко десетки километра ледена вода, но преди повече от четиринадесет хиляди години картината е била физически различна. Огромни количества вода са били затворени в континенталните ледници, разкривайки сухопътната маса на Берингия. В представите на XIX и XX век този шелф често бе рисуван като открита магистрала за древните ловци. Теренните проучвания на екипи като този на Кели Граф от Университета на Канзас обаче ни връщат към твърдата логика на геологията и термодинамиката. Берингия не е била нито приветлив мост, нито безкрайна тундра, готова да изхрани непрекъснато движещи се орди. Това е била високолатитудна, ветровита среда с брутален температурен режим и изключително ниска първична биомаса.

За да преживее една малка група ловци-събирачи в Късния плейстоцен, географското пространство е имало вторично значение. Всичко е зависило от достъпа до калории. Откритият на малък хребет над река Танана обект Шег Ксдалтх'и – което на атабаски означава просто „те бяха там“ – показва точно къде са спирали тези хора. Секвенцията от три археологически слоя, обхващащи периода отпреди 13 800 до 12 700 години, разкрива не еднократно преминаване, а продължително, епизодично използване на един и същ топографски пункт. Локацията е избрана с хладна прагматичност: височината осигурява визуален контрол върху речната долина, откъдето са преминавали стадата от карибу, степни бизони и диви коне.

Оценката на тогавашната палеосреда показва, че около 11 800 г. пр.н.е. доминиращият ландшафт тук не са били днешните гъсти смърчови гори, а безкрайни храстови тундри с отделни брезови и върбови петна. В подобни условия дървесината за огрев и за изграждане на заслони е била оскъден ресурс, принуждаващ хората да организират лагерите си в непосредствена близост до речните меандри, където се е натрупвал плаващ дървен материал.

Счупените кости на Танана и аналогът от далечния изток

Археологическата реалност рядко се състои от злато и цели паметници. Повечето от откритите над 80 000 образци в Шег Ксдалтх'и са дребни каменни люспи, органични отпадъци и силно раздробени костни фрагменти. Откриването на масивна каменна наковалня, заобиколена от счупени кости на бизон и кварцови чукове в близост до отпечатък от примитивно огнище, дава много по-ясна представа за праисторическото ежедневие от всеки исторически атлас. Костният мозък и мазнините са били критичен компонент за оцеляването в студения климат, където приемането само на чисто протеиново месо без достатъчно мазнини води до бързо изтощение и метаболитен колапс. Всеки чук и всяка наковалня са били част от производствена линия за пълна екстракция на хранителните вещества.

Особено интересни за изследователите са така наречените ромбовидни двустранно обработени върхове на оръжия. Тези артефакти се отличават с конкретна технология на разцепване на камъка, която почти няма преки аналози във вътрешността на Северна Америка от същия период. Подробни сравнителни анализи на подобни находки от територията на Източен Сибир и Чукотка показват съществени прилики с материали от обекти край река Камчатка и Азиатския североизток. Това изглежда логично, но има един физически и хронологичен проблем: съпоставянето на радиовъглеродните дати между азиатските и американските обекти често разкрива времеви разминавания от няколко века, които трудно се обясняват с простия модел на „еднопосочно маршируващи ловци“.

Случаи като този принуждават изследователите да боравят с хипотези с повишено внимание. Смята се, че тези специфични технологии за обработка на камък са се придвижвали заедно с малки мобилни групи, но е възможно да става дума и за паралелно развитие, провокирано от едни и същи функционални нужди при лова на едър дивеч. В съвременната научна литература все повече се твърди, че движението през сухопътния шелф е било двупосочно, като групите са се връщали назад при промяна в локалните миграционни пътища на мамутите и бизоните.

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