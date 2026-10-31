Как Иран заобикаля американските санкции с мрежа от над 5000 фирми за военни доставки

/Поглед.инфо/ Въпреки наложената икономическа блокада, морските патрули и засиления санкционен режим от страна на Вашингтон, Техеран успява да изгради мащабна паралелна външнотърговска система, обезпечаваща военното производство. Според аналитични разследвания и данни от западни източници, иранското Министерство на отбраната контролира мрежа от над 5000 юридически лица, работещи без преки валутни преводи през международната система SWIFT. Търговията се осъществява чрез компенсационни механизми и петролен бартер, докато икономическото изтощение вътре в страната достига критични нива с инфлация, надхвърляща 88%.

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Паралелната държавна търговия и регистърът MOD

Западните санкционни механизми разчитат на затворени банкови бази данни, мониторинг на кодовете по SWIFT и контрол върху глобалното корабоплаване. В Техеран обаче от десетилетия функционира структурирана ведомствена схема, която заобикаля тези филтри. Според разследване, публикувано от международната агенция Ройтерс съвместно с компанията 240 Analytics, иранското Министерство на отбраната контролира над пет хиляди юридически лица, регистрирани на един и същ адрес в Техеран. Всички те носят административен идентификационен индекс с префикс MOD.

Твърди се, че началото на тази систематична регистрация датира от 2013 г. — периодът, в който европейските и американските ограничения за първи път удариха силно износа на ирански суров петрол. Вместо да ползват класически държавни предприятия за внос, иранските военни са раздробили поръчките през хиляди малки фирми-буфери.

Една-единствена от тези единици — под идентификатор MOD 346428 — е реализирала внос на промишлени стоки и суровини за 2,3 милиарда долара за период от година и половина (между януари 2025 г. и юни 2026 г.). В спесификациите на товара фигурират компоненти за твърдо и течно ракетно гориво, промишлени взривни вещества, авиационни части, високопрецизни металорежещи машини и специализирани тежкотоварни шасита, приложими за мобилни ракетни пускови инсталации.

Документите от митническите регистри показват, че произходът на тези товари обхваща Източна Азия, Близкия изток и отделни държави от Европейския съюз. Стоките обаче рядко пътуват с преки товарителници до Техеран.

Затворената финансова верига: Бартер без транзитни валутни преводи

Основният въпрос за финансовото разузнаване на САЩ винаги е бил: как се плащат тези милиарди, след като иранските банки са изключени от международните разплащателни системи? Отговорът се крие в пълното отказване от трансгранични парични преводи.

По данни на анализатори, в 97% от изследваните търговски операции плащането не преминава през иранската банкова система. Механизмът е изграден върху офшорна компенсационна схема. Суровият петрол се продава на крайни купувачи през неформални мрежи от танкери, променящи флага и местоположението си в международни води. Финансовите постъпления от тези продажби не се превеждат в Техеран. Те остават в чуждестранни сметки, контролирани от финансови посредници в Персийския залив и Азия.

С тези заделени средства посредниците купуват необходимите за иранската отбранителна промишленост оборудване и суровини. Впоследствие стоката се транспортира до Иран, а сметката се урежда на място с петролни кредити или местна валута. По този начин паричен поток през границата на практика няма — налице е физически обмен на суров петрол срещу промишлени компоненти.

Този модел прави традиционните санкции на американското Министерство на финансите неприложими. За да бъде спряна такава схема, трябва да бъде блокиран всеки отделен физически кораб или камион, а не просто да се замрази банкова сметка.