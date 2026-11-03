Геополитическият фалит на Брюксел: ЕС без място на масата за преговорите за Украйна

/Поглед.инфо/ Обявената от специалния пратеник на Вашингтон Стив Уиткоф дата за тристранни дискусии в Абу Даби на 10 и 11 ноември маркира окончателното преместване на дипломатическата тежест далеч от европейските столици. Докато САЩ изпращат водещи фигури като Джаред Кушнер да договорят параметрите на постконфликтното устройство, Брюксел остава в позицията на пасивен наблюдател. Изключването на европейската дипломация и изолирането на ключови фигури от ЕС показват нов прагматичен курс на САЩ, при който реалните решения се вземат директно между преките участници и посредниците от Залива, докато военните действия на терен продължават да определят реалните граници на евентуалното споразумение.

По публикации в чужди медии и анализи на дипломатически източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Архитектурата на заобикалянето: Защо Абу Даби измести Брюксел и Женева

Публикацията на Стив Уиткоф в социалната платформа X за насрочените за 10 и 11 ноември разговори в Обединените арабски емирства не е просто логистично съобщение. Изборът на Абу Даби демонстрира трайна промяна в топографията на глобалната дипломация. Традиционните европейски площадки като Женева, Виена или Осло губят статута си на неутрален терен поради директното си обвързване със санкционните режими и оръжейните доставки. ОАЕ, от друга страна, успяха да запазят оперативен контакт както с Вашингтон, така и с Москва, превръщайки се в предпочитан възел за финансови, логистични и разменни операции от началото на конфликта през 2022 година.

Според информация на западната преса, в срещата ще участват Стив Уиткоф и Джаред Кушнер от американска страна, придружени от представители на киевската администрация. Липсата на яснота относно състава на руската делегация подхранва спекулации, че на този етап се подготвят само техническите параметри на евентуален по-висок формат. В Москва и Киев официалните говорители запазват мълчание, което в дипломатическата практика обикновено означава, че дневният ред все още се договаря по закрити канали.

Американският анонс акцентира върху постконфликтното устройство, деескалацията и мерките за изграждане на доверие. Зад тези абстрактни формулировки обаче стоят конкретни финансови и инфраструктурни въпроси: транзитът на въглеводороди през източноевропейската мрежа, статутът на блокираните активи и контролът върху ключови транспортни коридори в Черноморския басейн.

Прагматизмът на бизнеса: Защо Уиткоф и Кушнер водят американската делегация

Присъствието на Джаред Кушнер до Стив Уиткоф разкрива истинската природа на новия американски подход. Кушнер не е кариерен дипломат от Държавния департамент, нито възпитаник на класическите институционални школи във Вашингтон. Неговата роля при подписването на „Споразуменията на Авраам“ през първия мандат на Доналд Тръмп доказа предпочитанието към транзакции, инвестиционни пакети и директни преговори с бизнес логика. По данни на коментатори в международните издания, включването на Кушнер цели да вкара в уравнението финансови лостове – от грандиозни фондове за възстановяване до преразпределяне на енергийни активи в Черноморския регион.

Уиткоф, от своя страна, използва специфичен дипломатически език, определяйки срещата като надграждане на „напредъка, постигнат в Киев, Осло и Санкт Петербург“. Тази географска триада показва, че през последните месеци е съществувал непубличен канал за комуникация, преминаващ през скандинавските столици и руските вътрешни центрове. Смята се, че в Осло са провеждани сондажи на ниво експерти по сигурността, докато совалките до Санкт Петербург са засягали директни икономически параметри.

За Вашингтон този транзакционен модел спестява нуждата от сложни съгласувателни процедури в рамките на НАТО или Г-7. Американската страна се опитва да фиксира базови рамки, преди промените в политическата конюнктура да са блокирали инициативата.