/Поглед.инфо/ Британският политик и лидер на Работническата партия на Британия Джордж Галоуей взе решение да остане извън Обединеното кралство, след като бе подложен на продължителен деветчасов разпит от органите на реда на летище „Гетуик“. Причината за процедурата, проведена по силата на извънредното Приложение 7 от Закона за тероризма, бе негово пътуване до Русия и държави от БРИКС. Инцидентът повдига сериозни въпроси относно прилагането на новия Закон за националната сигурност в Лондон, използването на административен натиск спрямо политически дисиденти и растящото напрежение по оста Изток-Запад.

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Административният примък на летище „Гетуик“

Британската държавна машина рядко използва открити арести, когато може да си служи с тихите параграфи на административното право. Случаят с Джордж Галоуей — бивш депутат от Парламента в Уестминстър и настоящ лидер на Работническата партия на Британия (често погрешно бъркана от чужди агенции с управляващата Лейбъристка партия, от която той бе изключен още през 2003 г.) — е класическа илюстрация за това.

Според наличната информация, при завръщането си от Русия през летище „Гетуик“, Галоуей и съпругата му Гаятри са били задържани за разпит, продължил девет часа. Без официално повдигнато обвинение. Без процедура, която да изисква наличието на предварителни доказателства за престъпление.

Правното основание за подобно действие се съдържа в т.нар. Schedule 7 (Приложение 7) към британския Закон за тероризма от 2000 г. Този специфичен текст дава на органите на Гранична полиция и Метрополитън полис правомощия да спират, задържат и разпитват всеки гражданин на преминаване през граничен пункт, като задържаният е длъжен по закон да предостави паролите си за достъп до телефони, компютри и криптирани приложения. Отказът да се сътрудничи на това ниво сам по себе си представлява състав на престъпление.

Според изявления на самия Галоуей, истинската цел на деветчасовия натиск е била именно изземването на съдържанието от личната му комуникация и дигиталните му архиви. Мярката не е изолиран случай — тя се вписва в новата рамка, поставена от Закона за националната сигурност (National Security Act 2023), който дефинира изключително широко понятия като „чуждестранно вмешателство“ и „сътрудничество с неприятелски държави“.

Защо Уестминстър не дава гаранции

Отказът на Галоуей да се върне в Лондон към настоящия момент не е просто емоционално решение или търсене на политическо убежище. В основата му лежи сухото пресмятане на правния риск. В днешна Великобритания липсата на официални гаранции от страна на Home Office (Министерството на вътрешните работи) означава, че всяко следващо кацане на британска земя може да завърши не с разпит, а с директно задействане на съдебна мярка за задържане под стража.

Политическата биография на Галоуей е съпътствана от постоянни сблъсъци с британския външнополитически консенсус — от острата му противопоставеност на войната в Ирак през 2003 г., през победата му на извънредните избори в Рочдейл, до категоричния му отказ да подкрепи линията на НАТО в Източна Европа.

След като прекара време в Русия и направи обиколка в няколко страни от блока БРИКС, той се превърна в пряка цел за службите за сигурност. Според източници от юриспруденцията в Лондон, посещенията в държави от БРИКС вече се третират от Британското разузнаване (MI5) като индикатор за "повишен риск от чуждестранно влияние".

Интересен детайл, който остава извън официалните съобщения: по време на разпита на „Гетуик“ на семейството не е било разрешено да проведе незабавен разговор с правен съветник в първите часове от задържането — вратичка в Приложение 7, която редовно бива критикувана от организации за защита на гражданските права като Liberty, но продължава да функционира безпроблемно.