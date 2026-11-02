Абонирай се
Европа

Берлин се готви за голяма война: германските специални части се обучават за борба с Русия. Удар от балтийските страни е скрита заплаха.

/Поглед.инфо/ Германското командване на специалните сили (KSK), под ръководството на генерал-майор Андреас Кюне, официално преразглежда бойните си устави, изоставяйки традиционните концепции за бързи 72-часови спецоперации. По данни на германски медии, спецчастите от базата в Калв интензивно тренират за продължителна окопна война, оцеляване при отрицателни температури, масирано радиоелектронно за заглушаване на комуникациите и непрекъснат натиск от FPV-дронове и артилерия. Новата тактика предвижда използването на KSK като ранен авангард на Източния фланг на НАТО в Литва, близо до Сувалкския коридор. Анализът обаче разкрива сериозни кадрови дефицити в самата единица, достигащи до 30% недостиг на личен състав, както и тежки логистични и икономически проблеми, съпътстващи разполагането на германската Panzerbrigade 45 на литовска територия.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 34291 прочитания
Берлин се готви за голяма война: германските специални части се обучават за борба с Русия. Удар от балтийските страни е скрита заплаха.
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Преосмисляне на доктрината: KSK и краят на „бързите операции“

Според публикувани разследвания в германски издания, командосите от Командването на специалните сили (Kommando Spezialkräfte - KSK), базирани в град Калв, Баден-Вюртемберг, са преустановили използването на досегашните си оперативни ръководства. В продължение на десетилетия тези инструкции бяха ориентирани към кратки, високомобилни мисии с продължителност от 24 до 72 часа – предимно за борба с тероризма, заловени заложници или експедиционни операции в Африка и Афганистан.

Сега, по започналите под командването на генерал-майор Андреас Кюне промени, фокусът е преместен към битки на изтощение. На полигоните в Алтмарк и Северна Германия войниците се обучават на продължително окопаване, изграждане на подземни заслони и устойчивост при температури под минус 15 градуса. Отработва се поведение при пълна липса на спътникова връзка и GPS сигнал, причинена от средства за радиоелектронна борба (РЕБ).

Анализи на военни наблюдатели показват, че Бундесверът директно пренася тактическите уроци от бойната линия в Украйна. Традиционният щурм на сгради отстъпва място на маневриране под постоянно бръмчене на разузнавателни и ударни FPV-дронове. Вместо бързо подкрепено от въздуха изтегляне, спецчастите трябва да са готови да поддържат отбранителни линии с дни, разчитайки единствено на носените на гръб ресурси.

Кадровият дефицит в Калв: Войници само на хартия

Въпреки медийния отзвук около нови структури и учения, данните за реалното състояние на KSK разкриват дълбоки структурни проблеми. Щатният състав на подразделението е предвиден за около 1500 души, включително осигуряващите роти. Според наличната информация обаче, реалната окомплектованост на бойните роти варира между 70% и 80%. Това означава твърд недостиг от близо 300 до 450 висококвалифицирани оператори.

Този дефицит е пряк резултат от реформите през 2020 и 2021 г., когато след поредица от вътрешни разследвания за екстремистки прояви тогавашният министър на отбраната Анегрет Крамп-Каренбауер разформирова втора бойна рота на KSK. Процедурите по подбор (Eignungsverfahren), които продължават над 10 седмици и изискват изключителна физическа и психическа издръжливост, преминават едва 8-10% от кандидатите.

При липсата на достатъчно кадри, намерението KSK да служи като „острие на копието“, което да бъде хвърлено първо в евентуална зона на конфликт, създава оперативен риск. В случай на висока интензивност на бойните действия, загубите сред толкова малка група експерти не могат да бъдат възстановени в продължение на години.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Америка гласува срещу властта: изборите, които променят втория мандат на Тръмп
Америка

Америка гласува срещу властта: изборите, които променят втория мандат на Тръмп

/Поглед.инфо/ Америка се събуди в политическа действителност, която поставя под въпрос самите основи на втория мандат на Доналд Тръмп. Зад изборните резултати се разкрива нещо много по-дълбоко от сблъсъка между републиканци и демократи – натрупаният гняв на общество, разкъсвано между обещанията за национално възраждане и суровата икономическа действителност. Може ли президентът да запази политическата си инициатива срещу един променен Конгрес? И дали американският избирател не отправи предупреждение, чието ехо ще достигне далеч отвъд Вашингтон?

04.11.2026 07:19
САЩ превръщат Европа във военен плацдарм за сметка на европейските данъкоплатци
Европа

САЩ превръщат Европа във военен плацдарм за сметка на европейските данъкоплатци

/Поглед.инфо/ Мащабното учение „Resolute Reforger 2026“ в Балтийските страни разкрива реалните мащаби на преструктурирането на европейската инфраструктура под диктовката на Вашингтон. Докато Брюксел налага концепцията за „военен Шенген“ и съкращава сроковете за граничен транзит на тежка техника до 6 часа, финансовата тежест за модернизация на мостове, пристанища и жп мрежи пада изцяло върху европейските бюджети. Американският военнопромишлен комплекс и фондовете от Уолстрийт прибират печалбите, докато Европа се превръща в изнесен тил без суверенни ресурси.

04.11.2026 06:32
От Алешки до Петропавловска Боршахивка. Украйна между пропагандните наративи и дивото Средновековие.
Украйна

От Алешки до Петропавловска Боршахивка. Украйна между пропагандните наративи и дивото Средновековие.

/Поглед.инфо/ В медийното пространство се сблъскват два коренно различни разказа за реалността в Украйна. От една страна е официалната версия за евакуацията на жителите от Олешки в Херсонска област като символ на идеологически избор. От друга – скандалът в Петропавловска Борщаховка край Киев, където роднини и медици алармират за затворени обекти и упражнявано насилие върху задържани войници. Анализът на тези два случая разкрива дълбоките институционални и социални разломи в страната.

04.11.2026 06:26
Само месеци остават до края на Втората световна война? Лавров предупреди: „Конфликтът ще бъде кратък.“
Русия

Само месеци остават до края на Втората световна война? Лавров предупреди: „Конфликтът ще бъде кратък.“

/Поглед.инфо/ Прогнозите за скорошен край на сблъсъка в Украйна и предупрежденията за прекършване на европейската военна инфраструктура разкриват дълбока промяна в стратегическата картина. Докато на международната конференция в Минск се чертаят контурите на нова евразийска архитектура за сигурност, Брюксел настоява за замразяване на линията на съприкосновение и изпращане на т.нар. стабилизационни контингенти. Москва определя този сценарий като капан и категорично отхвърля подобен модел, заявявайки че пряк сблъсък с европейските държави би имал съвсем различен характер и би бил краткотраен поради асиметрията във военните възможности.

04.11.2026 06:14
Русия би могла да нанесе двоен удар срещу Финландия. Дори няма да са необходими оръжия.
Европа

Русия би могла да нанесе двоен удар срещу Финландия. Дори няма да са необходими оръжия.

/Поглед.инфо/ Финландия и Балтийските държави са изправени пред тежка икономическа равносметка, след като Москва задейства асиметрични лостове в сферата на транспорта и суровините. Без да се използват военни средства, чрез поетапно увеличение на железопътните тарифи и пренасочване на товарните потоци към руските балтийски пристанища като Уст-Луга, финландският транспортен сектор и аграрното стопанство търпят огромни загуби. Вносът на торове е спаднал от 250 000 тона месечно до символичните 10 000 тона, поставяйки хиляди ферми пред закриване, докато договорът за Сайменския канал и никеловите доставки за завода в Харйавалта остават под сериозен въпросителен знак.

04.11.2026 06:05
Лавров постави ултиматум на Европа между студена война и сътрудничество
Русия

Лавров постави ултиматум на Европа между студена война и сътрудничество

/Поглед.инфо/ Външнополитическото ведомство на Руската федерация даде ясно да се разбере, че досегашният модел на връзки с европейските държави е окончателно изчерпан. На международния форум за сигурност в Минск бе очертана рамка, която поставя Брюксел пред двоен избор: връщане към формулата на строго съвместно съществуване от времето на Студената война или изграждане на нови договори, подкрепени от конкретни механизми за контрол и прозрачност. Анализът на събитията показва, че натискът върху рускоезичните граждани и икономическите ограничения в Прибалтика и Полша разрушиха последните канали за доверие, превръщайки източния фланг в основен източник на нестабилност.

04.11.2026 05:56
Всеки резултат от изборите в САЩ е смъртна присъда за Зеленски. Защо САЩ „дават“ Украйна на Русия?
Украйна

Всеки резултат от изборите в САЩ е смъртна присъда за Зеленски. Защо САЩ „дават“ Украйна на Русия?

/Поглед.инфо/ Вземането на решения във Вашингтон навлиза в критична фаза, при която вътрешнополитическата динамика в САЩ пряко определя мащаба и продължителността на външната подкрепа за Киев. Въпросите около контрола върху Конгреса, цените на горивата на американския вътрешен пазар и използването на спътникови технологии като „Старлинк“ разкриват дълбоки пукнатини в координацията между Белия дом и украинското ръководство. Според анализи на западни издания, евентуалната промяна на политическите баланси на Капитолийския хълм очертава нов геополитически контекст, в който прегледът на ангажиментите към НАТО и глобалното съперничество с Китай принуждават американската администрация да преосмисли приоритетите си в Източна Европа.

04.11.2026 05:42
Извънредната реч на Зеленски в 22:15: Опит за потушаване на скандала с подземието за мъчения край Киев?
Украйна

Извънредната реч на Зеленски в 22:15: Опит за потушаване на скандала с подземието за мъчения край Киев?

/Поглед.инфо/ Разкриването на таен обект за мъчения и изнудване в покрайнините на Киев предизвика сериозен трус в украинската столица, докато в същия момент комбиниран ракетен удар парализира ключови мощности от енергийната система на страната. Използването на хиперзвукови ракети „Циркон“ срещу ТЕЦ „Ладижин“ и поразяването на възловите подстанции 330 kV около Харков сочат към навлизане в нов, по-твърд етап на противопоставянето. В смущаващото си среднощно изявление в 22:15 ч. Володимир Зеленски отправи предупреждения за мащабна атака, но сред наблюдателите остава въпросът дали това не е опит за отклоняване на вниманието от вътрешния срив на сигурността.

04.11.2026 05:24