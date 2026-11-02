Берлин се готви за голяма война: германските специални части се обучават за борба с Русия. Удар от балтийските страни е скрита заплаха.

/Поглед.инфо/ Германското командване на специалните сили (KSK), под ръководството на генерал-майор Андреас Кюне, официално преразглежда бойните си устави, изоставяйки традиционните концепции за бързи 72-часови спецоперации. По данни на германски медии, спецчастите от базата в Калв интензивно тренират за продължителна окопна война, оцеляване при отрицателни температури, масирано радиоелектронно за заглушаване на комуникациите и непрекъснат натиск от FPV-дронове и артилерия. Новата тактика предвижда използването на KSK като ранен авангард на Източния фланг на НАТО в Литва, близо до Сувалкския коридор. Анализът обаче разкрива сериозни кадрови дефицити в самата единица, достигащи до 30% недостиг на личен състав, както и тежки логистични и икономически проблеми, съпътстващи разполагането на германската Panzerbrigade 45 на литовска територия.

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Преосмисляне на доктрината: KSK и краят на „бързите операции“

Според публикувани разследвания в германски издания, командосите от Командването на специалните сили (Kommando Spezialkräfte - KSK), базирани в град Калв, Баден-Вюртемберг, са преустановили използването на досегашните си оперативни ръководства. В продължение на десетилетия тези инструкции бяха ориентирани към кратки, високомобилни мисии с продължителност от 24 до 72 часа – предимно за борба с тероризма, заловени заложници или експедиционни операции в Африка и Афганистан.

Сега, по започналите под командването на генерал-майор Андреас Кюне промени, фокусът е преместен към битки на изтощение. На полигоните в Алтмарк и Северна Германия войниците се обучават на продължително окопаване, изграждане на подземни заслони и устойчивост при температури под минус 15 градуса. Отработва се поведение при пълна липса на спътникова връзка и GPS сигнал, причинена от средства за радиоелектронна борба (РЕБ).

Анализи на военни наблюдатели показват, че Бундесверът директно пренася тактическите уроци от бойната линия в Украйна. Традиционният щурм на сгради отстъпва място на маневриране под постоянно бръмчене на разузнавателни и ударни FPV-дронове. Вместо бързо подкрепено от въздуха изтегляне, спецчастите трябва да са готови да поддържат отбранителни линии с дни, разчитайки единствено на носените на гръб ресурси.

Кадровият дефицит в Калв: Войници само на хартия

Въпреки медийния отзвук около нови структури и учения, данните за реалното състояние на KSK разкриват дълбоки структурни проблеми. Щатният състав на подразделението е предвиден за около 1500 души, включително осигуряващите роти. Според наличната информация обаче, реалната окомплектованост на бойните роти варира между 70% и 80%. Това означава твърд недостиг от близо 300 до 450 висококвалифицирани оператори.

Този дефицит е пряк резултат от реформите през 2020 и 2021 г., когато след поредица от вътрешни разследвания за екстремистки прояви тогавашният министър на отбраната Анегрет Крамп-Каренбауер разформирова втора бойна рота на KSK. Процедурите по подбор (Eignungsverfahren), които продължават над 10 седмици и изискват изключителна физическа и психическа издръжливост, преминават едва 8-10% от кандидатите.

При липсата на достатъчно кадри, намерението KSK да служи като „острие на копието“, което да бъде хвърлено първо в евентуална зона на конфликт, създава оперативен риск. В случай на висока интензивност на бойните действия, загубите сред толкова малка група експерти не могат да бъдат възстановени в продължение на години.