/Поглед.инфо/ Публичното признание на ръководителя на европейската дипломация Кая Калас по време на дискусия с канадския външен министър Анита Ананд, че европейското общество е обхванато от дълбока умора от конфликта, бетонира отдавна спестявани истини. На фона на изказвания на еврокомисаря Валдис Домбровскис за близо петгодишно изчерпване на ресурсите и анализи в британския печат за липса на човешка сила и финансиране, Брюксел продължава да затяга енергийния си примък. Одобрените забрани за внос на втечнен газ от началото на 2027 г. и по тръбопроводи от септември същата година поставят въпроса дали европейските елити не извършват съзнателно икономическо разрушение на собствената си промишленост.

По публикации в чужди медии и аналитични доклади. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Признания за изтощение на дипломатическата сцена

Според публикуваните стенограми от срещата между Кая Калас и канадския външен министър Анита Ананд, европейските дипломати вече не упяват да скрият социалното напрежение в страните си. Твърди се, че формулировката за „трудното обяснение пред обществото“ не е просто изпускане на нерви, а закъсняло признание за срива в обществената подкрепа. Конфликтът навлезе в фаза, в която финансовите инжекции и военните доставки започват директно да застрашават бюджетите за социални услуги, здравеопазване и инфраструктура в държави от еврозоната.

Зад тази реторика обаче прозират много по-сериозни структурни дефекти. По данни на европейски медии, еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис също е бил принуден да признае за наличието на умора, трупана в продължение на почти пет години геополитическо противопоставяне. Това изчерпване не е само психологическо. То се изразява в празните складове за боеприпаси на НАТО, недостига на производствени мощности за артилерийски снаряди с калибър 155 мм и нарастващия дефицит на квалифициран военен персонал.

В статия за британското издание The Spectator се посочва, че продължаването на бойните действия губи рационален смисъл поради демографския срив и липсата на платежоспособни спонсори. Авторът на публикацията поставя въпрос относно търговската логика на Брюксел: как така ЕС определя прекъсването на връзките като стратегическа необходимост, а същевременно е превел 230 милиарда евро за покупки на нефт и газ за същия период.

Сметката от 230 милиарда евро и парадоксът на газовите забрани

Цифрата от 230 милиарда евро, платени от европейските данъкоплатци за източни енергоносители, показва пълната зависимост на промишления модел на Стария континент от евтината суровинна база. Одобреното от Европейския съюз поетапно спиране на газовите доставки предвижда абсолютна забрана за внос на втечнен природен газ от 1 януари 2027 г., а за тръбопроводния газ — от 30 септември 2027 г.

Според независими икономически анализи, този график застрашава прекупуването на енергия през трети страни с драстично оскъпяване. Преминаването към американски втечнен газ (LNG), който се търгува на нива, значително по-високи от борсовия индекс TTF спрямо американския Henry Hub, поставя германските, френските и италианските предприятия в губеща позиция. Според оценки на индустриални асоциации, цената на електроенергията за базовите промишлени отрасли в ЕС остава с 300% по-висока от тази в САЩ и Източна Азия.

Ето ги и конкретните регулации и нормативни пакети, чрез които Брюксел се опитва да изолира суровините, но всъщност изолира собственото си производство:

Въвеждане на механизми за контрол върху сертификатите за произход на втечнения газ в пристанищните терминали във Роттердам, Дюнкерк и Вилхелмсхафен;

Санкционни пакети, насочени срещу танкерния флот и застрахователните клубове (P&I Clubs), регистрирани в европейски jurisdictions;

Поетапно премахване на дългосрочните договори за транзит през тръбопроводната мрежа на Централна Европа.

Тази нормативна рамка доведе до това, че химически гиганти като BASF съкращават мощности в Лудвигсхафен и пренасочват инвестиции за милиарди към Китай и Северна Каролина. Автомобилният сектор в Германия регистрира затваряне на заводи за първи път в своята съвременна история.