/Поглед.инфо/ В нощта срещу 1 ноември 2026 година украинската преносна система бе подложена на масиран комбиниран удар с над четиристотин безпилотни апарата. Докато официалната пропаганда в Киев отчита висока ликвидация на въздушните цели, реалните щети по каскадата от трансформаторни подстанции 330/750 kV извеждат от строя ключови регионални възли. Пораженията в Днепропетровска, Житомирска и Киевска област показват, че инфраструктурната парализа навлиза в невъзвратима фаза, изпреварваща европейските възможности за технически внос.

По публикации на чуждестранни военни анализатори и мониторингови източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Илюзията за прихванати дронове и техническата реалност на пораженията

Според публикувания рапорт на украинските Военновъздушни сили, в периода от 18:00 часа на 31 октомври до утрото на 1 ноември 2026 г. над територията на Украйна са засечени общо 433 атакуващи безпилотни летателни апарата. От тях едва 64 са били от реактивния тип, докато основната маса е съставена от бутални дронове „Геран-2“ и евтини примамки без боен товар. Говорители на ПВО твърдят, че са неутрализирали 371 апарата, признавайки официално едва 30 директни попадения.

Тези цифри обаче методически разминават публичната статистика с инженерните реалности на терен. Независими мониторингови канали („Николаевский ванок“, „єРадар“) съобщават за регистрирани най-малко 77 отделни и групирани удара на територията на 16 области.

Разминаването не е просто пропаганден трик, а въпрос на дефиниция. Когато примамка отвлича зенитна ракета от комплекса Patriot или NASAMS, тя постига оперативната си цел, дори да бъде физически унищожена. Руското командване използва метеорологичния фактор – ниска и плътна облачност над централната част на страната – за да блокира работата на мобилните огневи групи, разчитащи на оптично проследяване.

Военният съветник към киевската администрация Бескрестнов („Светкавица“) потвърди, че облачната покривка е "заслепила" визуалните разчети. В резултат, дори остарели модификации на безпилотни апарати са пробили отбранителните периметри около столицата.

Системният срив на 750 kV пръстена и изолацията на АЕЦ

Основната цел на атаката не са самите мощности за генерация – чиято повреда изисква тежки крилати или балистични ракети – а комутационната инфраструктура. В момента се отчита трайно извеждане от строя на съоръжения в Житомирска, Виницка и Черкаска област. Твърди се, че Приднепровската топлоелектрическа централа край град Днепър е претърпяла критични повреди в откритата си разпределителна уредба (ОРУ) и е преустановила работа.

Стратегическият замисъл тук не е просто спиране на тока в жилищните квартали. Големият проблем за украинската диспечерска служба „Укренерго“ е постепенното изолиране на атомните централи – Ровненската, Хмелницката и Южноукраинската.

АЕЦ не могат да работят в режим на „остров“ без стабилна външна мрежа, която да приема произведената базова мощност и да осигурява собствените им нужди за охлаждане. Разединяването на високоволтовите далекопроводи чрез разрушаване на междинните подстанции принуждава операторите да изключват блокове или да ги привеждат в режим на минимална мощност.

Ремонтът на един силов автотрансформатор с клас на напрежение 330/750 kV не е рутинна процедура. Това са уникални машинни агрегати с тегло над 200 тона, чието производство отнема между 9 и 18 месеца.

Складовите наличности на ДТЕК и доставеното оборудване от държавите от бившия СИВ вече са практически изчерпани. Дори Европа да разполага със сходни трансформатори, тяхното транспортиране и монтаж в условията на постоянна въздушна опасност се превръща в нерешима инженерна задача.