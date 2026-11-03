Архитектура на оцеляването в скалния заслон Абрик Романи

/Поглед.инфо/ Подреждането на вътрешното пространство в палеолитните убежища често се възприема като спонтанен процес, диктуван единствено от геометрията на скалите и моменталната нужда от подслон. Детайлният стратиграфски анализ на скалния заслон Абрик Романи край Барселона обаче разкрива съвсем различен материален пейзаж. Изследванията на пространствената дистрибуция на артефактите, органичните остатъци и микро-въглищата показват строго планиране на жилищната площ. Наличието на обособени зони за изхвърляне на сгурия, по-малки отоплителни ядра до задната стена за спане и по-големи централни огнища за обработка на суровини демонстрира висока степен на логистична организация, която доскоро се приписваше ексклузивно на ранните представители на съвременния човек.

Когато човек прекара няколко десетилетия в прелистване на теренни дневници и взиране в микрографски разрези на седименти, бързо развива алергия към гръмките теории за „дивашкия хаос“ на плейстоцена. В археологическата наука отдавна съществува един мълчалив, но упорит навик: всичко, което не разбираме напълно в поведението на изчезналите ни роднини, бива бързо етикетирано или като чиста случайност, или като примитивен инстинкт. Скалният заслон Абрик Романи, разположен в община Капеладес на около четиридесет километра от днешна Барселона, буквално смазва тази интелектуална ленност. Това не е просто пещера, а сложен палимпсест от травертинови слоеве, образувани благодарение на богатите на калциев карбонат извори в района. Точно тази специфична геология е запечатала с хирургична прецизност десетки нива на обитаване, обхващащи период отпреди 110 000 до 40 000 години.

Вместо да открият безразборно изхвърлени кости и отпадъци от бифасиална обработка на камък, екипите от Института по човешка палеоекология и социална еволюция в Тарагона се сблъскват със сурова, прагматична логистика. В южния сектор на заслона пространствената конценция на пепел, органични въглища и строшени животински кости не съвпада с разположението на реалните огнища. Данните сочат умишлено изгребване на въглените и системно почистване на централните повърхности. В Северния сектор картината е точно обратната – пепелта и жаравата са си на мястото, затворени в плътни, добре дефинирани каменни структури. Това означава само едно: неандерталците не са живели върху собствения си боклук. Те са поддържали периферни депониращи зони, за да освободят място в зоните с висок интензитет на движение.

Заслонът е бил защитен от северните ветрове благодарение на високата скална скарпа, но микроклиматът вътре е изисквал прецизно управление на топлинните източници. Анализът на пространствената топография разкрива ясна диференциация на огнищата. Онези, изградени непосредствено до задната, вертикална скална стена, са значително по-малки по диаметър и дълбочина. Около тях плътността на кремъчните люспи, костните фрагменти и едрите отпадъци е минимална. Огънят там е служил предимно за радиационно отопление по време на покой – скалната стена е акумулирала топлината през нощта, докато липсата на остри артефакти около огнището е намалявала риска от нараняване по време на сън.

За разлика от тях, огнищата в центъра и към изхода на заслона са значително по-масивни, с доказателства за многократно запалване и висока температура на горене. Около тях са концентрирани сърцевини за добив на отщепи, чукачи, остатъци от разфасоване на елени и диви коне, както и следи от термична обработка на дървесина. Този разпределителен модел показва, че огънят не е бил просто сборен пункт за оцеляване, а технологична ос, около която са се организирали дневните производствени цикли. Подобен тип зонално разделение изисква ясно изразени социални конвенции и комуникация вътре в групата, които доскоро се смятаха за запазена марка единствено на анатомично съвременния човек.