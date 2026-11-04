Анастасия Гешева: Путин и Си предлагат нов свят! Ще се осмели ли Тръмп да влезе в него?

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Светът е на прага на геополитическо земетресение! Ще договорят ли Путин, Тръмп и Си Цзинпин бъдещето на планетата без Брюксел? Защо Зеленски може да се превърне в пречка пред мира? Дали Америка търси спасение от собствената си криза чрез сближаване с Русия и Китай? И кой ще плати цената на историческото пренареждане? Във втората част на разговора ми с Анастасия Гешева обсъждаме възможната голяма сделка между световните сили, драмата на Европа, войната в Украйна и опасността от нов взрив в Близкия изток. Разговор за бъдещето, което може да започне пред очите ни!