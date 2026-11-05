Самореформа и самодисциплина: как ККП изгражда устойчивостта на своето управление (Дискусия)

ОСНОВЕН ДОКЛАД
1. Д-р Румен Петков: „Самореформата като източник на политическа устойчивост: китайският отговор на кризата на съвременните модели на управление“
СПЕЦИАЛЕН ДОКЛАД
2. Проф. Нако Стефанов: „Си Дзинпин и концепцията за самореволюцията на Китайската комунистическа партия: от политическата теория към практиката на всестранното строго партийно управление“
3. Д-р Таня Глухчева: „Самореформата като политическа философия: защо Китайската комунистическа партия поставя собственото си обновление в основата на държавното управление“
4. Проф. Боян Дуранкев: „Самореформата на Китайската комунистическа партия като условие за осъществяване на китайската модернизация“
5. Станислав Младенов: „Способността да се променяш, без да губиш приемствеността: самореформата на ККП и бъдещето на китайския модел на управление“
6. Д-р Владимир Трифонов: „От Конфуций до съвременен Китай: историческите и философските корени на политическата самодисциплина“
ВОДЕЩ: Д-Р ВЛАДИМИР ТРИФОНОВ
Организатор: КМГ и Център за анализи „Поглед.инфо“
Източник: https://bulgarian.cri.cn/2026/11/05/ARTI1793858679531836