Самореформа и самодисциплина: как ККП изгражда устойчивостта на своето управление (Дискусия)

/Поглед.инфо/ Защо политически системи, изглеждали непоклатими, се разпадат, а Китай успява да съхрани приемствеността на своето управление и да продължи развитието си? Как Китайската комунистическа партия превръща самореформата, самодисциплината и борбата с корупцията в механизми за политическа устойчивост? Каква е ролята на Си Дзинпин и как древната китайска философия продължава да влияе върху съвременното управление? Шестима български анализатори разглеждат китайския опит, неговите исторически корени, постижения и предизвикателства.

ОСНОВЕН ДОКЛАД

1. Д-р Румен Петков: „Самореформата като източник на политическа устойчивост: китайският отговор на кризата на съвременните модели на управление“

СПЕЦИАЛЕН ДОКЛАД

2. Проф. Нако Стефанов: „Си Дзинпин и концепцията за самореволюцията на Китайската комунистическа партия: от политическата теория към практиката на всестранното строго партийно управление“

3. Д-р Таня Глухчева: „Самореформата като политическа философия: защо Китайската комунистическа партия поставя собственото си обновление в основата на държавното управление“

4. Проф. Боян Дуранкев: „Самореформата на Китайската комунистическа партия като условие за осъществяване на китайската модернизация“

5. Станислав Младенов: „Способността да се променяш, без да губиш приемствеността: самореформата на ККП и бъдещето на китайския модел на управление“

6. Д-р Владимир Трифонов: „От Конфуций до съвременен Китай: историческите и философските корени на политическата самодисциплина“

ВОДЕЩ: Д-Р ВЛАДИМИР ТРИФОНОВ

Организатор: КМГ и Център за анализи „Поглед.инфо“

Източник: https://bulgarian.cri.cn/2026/11/05/ARTI1793858679531836