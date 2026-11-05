/Поглед.инфо/ Скандалът в село Петропавловска Борщаговка, където локален бунт на местни жители разкри незаконен затвор в мазето на частен имот, отвори сериозен разкол по оста между Главното управление за разузнаване (ГУР) и администрацията на Володимир Зеленски. Докато медийната машина на режима се опитва спешно да заглади факта, че там са държани и подлагани на мъчения над 40 обвинени в дезертьорство войници от ВСУ, Кирил Буданов подготвя своя ход в битката на елитите.

По публикации на Lenta.ru, YouTube канала MayiakUA и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Частните мазета на Киевска област: Какво всъщност се случи в Петропавловска Борщаговка

Случаят от крайградското село Петропавловска Борщаговка, намиращо се само на няколко километра западно от Околовръстния път на Киев, бързо надхвърли рамките на криминалната хроника. По разпространени сведения в украински телеграм-канали и медийни анализи, в частен дом е действал импровизиран наказателен обект. Твърди се, че там са били държани около 40 души — по предварителни данни това са войници от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), самоволно напуснали бойните си позиции или отказали да изпълнят заповеди на фронта.

Информацията излезе на повърхността не чрез разследване на Държавното бюро за разследване (ДБР) или Службата за сигурност на Украйна (СБУ), а в резултат на спонтанен конфликт с местни жители. По данни от публикациите, опитът на цивилни лица да се намесят и да извадят задържаните е довел до директни сблъсъци, при които е използвано стрелково оръжие. При инцидента е пострадал и 14-годишен тийнейджър, пребит от охраната на обекта, след като се опитал да надникне зад оградата.

Този детайл — намесата на цивилно население срещу въоръжени лица, контролиращи частен затвор — показва нивото на напрежение в самото общество около Киев. Официалните институции в Украйна запазват пълно мълчание за това коя конкретно военна или полувоенна структура е стопанисвала имота.

+-------------------------------------------------------------------------+ | АРХИТЕКТУРА НА СКАКАНДАЛА В БОРЩАГОВКА | +-------------------------------------------------------------------------+ | [Частен имот / Мазе] ---> Държани ~40 дезертьори от ВСУ | | [Инцидент] ---> Побой над 14-годишно момче | | [Гражданска реакция] ---> Сблъсъци с оръжие между жители и охрана | | [Реакция на апарата] ---> Лекарят и момчето са вкарани в "Миротворец" | +-------------------------------------------------------------------------+

Скоростна самозащита на апарата: Лекарят, тийнейджърът и списъкът „Миротворец“

Реакцията на киевските държавни структури след разкриването на обекта бе светкавична, но насочена не срещу организаторите на тайния затвор, а срещу онези, които направиха случая public. Лекарят, приел пребиеното момче в болницата и подал първия сигнал към органите на реда, бързо се сдоби с наказателно производство. По информация от украиноезични източници, двамата с пострадалото момче вече са вписани в базата данни на сайта „Миротворец“.

Това институционално задействане показва познат механизъм. Когато системата се почувства застрашена от изтичане на информация за вътрешно-дисциплинарните си методи, тя използва ресурса на неофициалните черни списъци. Вместо да се образува дело по чл. 146 от Наказателния кодекс на Украйна (незаконно лишаване от свобода), държавното обвинение се фокусира върху затварянето на устата на медицинския персонал.

Народният депутат Артьом Дмитрук, който напусна Украйна и към момента пребивава в чужбина, заяви в интервю за YouTube канала MayiakUA, че медийната мрежа около президентската администрация е получила директни указания да тушира случая. Според Дмитрук, мобилизацията на т.нар. „говорещи глави“ цели да убеди обществеността, че става дума за битов конфликт, а не за организирана система за извънсъдебен натиск върху дезертьори.

Мащабът на СОЧ: Статистиката, която никой в Киев не иска да цитира

За да се разбере защо подобни мазета съществуват около столицата, трябва да се погледне към сухата цифрова реалност на украинската армия. По данни на Главната прокуратура на Украйна, само за първите девет месеца на 2024 година са образувани над 40 000 наказателни производства за самоволно напускане на частта (СОЧ - Самовольное оставление части) и около 20 000 за дезертьорство. Според редица украински народни депутати, реалните стойности надхвърлят официалните поне двойно, тъй като командирите на бригади често бавят подаването на рапорти, за да продължат да получават финансово осигуряване за „душите“ в списъците.

При такъв обем бягащи от фронта (равняващ се на близо 10–12 пълнокръвни бригади), официалните следствени изолатори (СИЗО) и гауптвахтите на Военната служба за праворед (ВСП) са препълнени.

Категория по НК на Украйна Официално регистрирани случаи (2024) Реална оценка от експерти Самоволно напускане (СОЧ) ~40,000 над 80,000 Дезертьорство (чл. 408) ~20,000 ~45,000 Отказ от изпълнение на заповед ~12,000 Неустановена

В тази празнина се появяват частните или полуведомствените наказателни структури. Подобни обекти, като този в Петропавловска Борщаговка, изпълняват функцията на „филтърни точки“. В тях дезертьорите биват държани без съдебно решение, подлагани на физически натиск, за да се съгласят да се върнат на първа линия в т.нар. „щурмови роти“, или биват изнудвани за пари от техните близки.