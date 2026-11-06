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Свят

Техеран въведе режима на изключения в Ормузкия проток: Детайли от решението на КСВП

/Поглед.инфо/ Иранският парламент обяви въвеждането на селективен пропускателен режим през Ормузкия проток, освобождавайки от ограничения търговските съдове на Индия, Китай, Ирак и Катар. Решението, оповестено от заместник-председателя на Комисията по национална сигурност Ахмад Хаят Могаддам, идва на фона на дипломатически натиск от Доха за предотвратяване на пряк военен сблъсък с Вашингтон. Иранското политическо ръководство е препоръчало на въоръжените си сили да разгледат рамковото предложение на катарските посредници.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 12114 прочитания
Техеран въведе режима на изключения в Ормузкия проток: Детайли от решението на КСВП
ИИ генерирана
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По публикации на The Economic Times, Al Arabiya и ирански парламентарни източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административен филтър върху 21-те мили на Ормуз

Изказването на Ахмад Хаят Могаддам, заместник-председател на Комисията по национална сигурност и външна политика в Ислямското съвещателно събрание (Меджлиса), не представлява просто дипломатически жест, а открита административна процедура по узаконяване на селективен блокова режим. Според публикуваните от индийското издание The Economic Times данни, Техеран официално изважда търговския флот на четири държави — Индия, Китай, Ирак и Катар — от обсега на мерките за контрол, наложени в Ормузкия проток.

Тесният морски участък, чиято най-тясна точка между остров Ларак и брега на Оман е едва около 21 морски мили, през 2026 година продължава да бъде критична точка за световния нефтен транзит. През него преминават приблизително 20% от световното потребление на суров петрол и значителни количества втечнен природен газ (LNG). Въвеждането на терминологията „помилвани“ (по думите на Могаддам) от страна на иранските парламентаристи показва, че Техеран вече не третира корабоплаването там през призмата на Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. (UNCLOS), а като зона под пряк национален юрисдикционен и военен контрол.

Официално потвърждение за техническите параметри на инспекциите на корабите от останалите държави липсва. Твърди се обаче, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) използва брегови противокорабни комплекси от серията Noor и Ghadir, както и безпилотни летателни апарати Ababil-3, за да идентифицира автоматичните идентификационни системи (AIS) на преминаващите танкери.

Мотивите зад списъка: Фармацевтика, въглеводороди и вето в Ню Йорк

Интерпретацията на Могаддам относно причините за освобождаването на Ню Делхи и Пекин разкрива суровата икономическа калкулация на Техеран. По думите на иранския депутат, Индия получава свободен преминаващ режим с цел да не се спира вносът на критично важни медицински съставки и готови лекарствени средства. Иранската фармацевтична индустрия продължава да бъде силно зависима от доставката на активни фармацевтични съставки (API) от индийски производители като Sun Pharma и Cipla. Прекъсването на тези вериги би довело до незабавен дефицит в болничната мрежа в Техеран, Исфахан и Шираз.

Китайският вектор е изцяло политико-стратегически. Пекин остава основният купувач на ирански суров петрол (транспортиран предимно от т.нар. „тъмен флот“ през претоварване на пристанището Джаск и острова Харг), а дипломатическият му чадър в Съвета за сигурност на ООН е от ключово значение за иранската държавна машина. Не бива да се забравя и 25-годишното всеобхватно споразумение за сътрудничество между Техеран и Пекин, подписано през 2021 г., което предвижда китайски инвестиции в иранската енергетика срещу гарантирани отстъпки в цените на фосилните горива.

Присъствието на Катар и Ирак в този списък има своята строго регионална инфраструктурна логика. Катар дели с Иран най-голямото газoво находище в света — „Северен / Южен Парс“. Спирането на катарските LNG танкери от типа Q-Max би довело до пълна парализа на газовите пазари в Европа и Азия, но същевременно би засегнало пряко и съвместното експлоатиране на геоложките пластове. Ирак, от друга страна, разчита на ирански доставки на природен газ за захранване на своите ТЕЦ-ове (особено в района на Басра), като плащанията за този газ често преминават през сложни компенсационни финансови схеми поради санкциите на САЩ.

Препоръките от палата „Пасторал“ до командването на КГИР

По информация на телевизионния канал Al Arabiya, иранският президент Масуд Пезешкиан, председателят на Меджлиса Мохамад Галибаф и външният министър Абас Арагчи са провели съвместни консултации с висшия команден състав на иранските въоръжени сили. По време на тези срещи политическата триада е препоръчала на военните да приемат „конструктивен подход“ към рамковия документ, донесен в Техеран от катарски пратеници.

Няма публично потвърждение дали Върховният водач аятолах Али Хаменей е дал окончателното си одобрение за катарския документ. В иранската конституционна система (чл. 110) въпросите на войната, мира и командването на въоръжените сили са изключителна прерогатива на Рахбар (Върховния водач), а не на избрания президент. Поради това натискът от страна на Пезешкиан и Арагчи може да се разглежда като опит на цивилно-технократското крило в правителството да овладее радикалните инерции в рамките на КГИР.

Според анонимни източници, цитирани в арабски медии, катарската делегация е пристигнала в Техеран с много тесен мандат. Катарците не са предложили отворени преговори или фазирани дискусии, а твърда рамка, подготвена в сътрудничество с регионалните партньори и Вашингтон. Задачата е била една: получаване на ясен отговор „да“ или „не“ от иранска страна относно спирането на ескалацията по морските коридори.

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