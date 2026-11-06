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Свят

Полският съдебен преврат: Туск превзе Конституционния съд, докато Навроцки беше в Африка

/Поглед.инфо/ Варшава отново навлезе в режим на открита институционална война. Правителството на Доналд Туск предприе оперативно отстраняване на ръководството на органа, изпълняващ функциите на Конституционен съд, използвайки отсъствието на президента Карол Навроцки от страната. Докато опозиционната партия „Право и справедливост“ организира протестни акции пред блокираната сграда, управляващата коалиция прави опити да потуши падащия си рейтинг чрез спешно активиране на познатата реторика за източна заплаха по границата.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 13161 прочитания
Полският съдебен преврат: Туск превзе Конституционния съд, докато Навроцки беше в Африка
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Полският съдебен преврат: Туск превзе Конституционния съд, докато Навроцки беше в Африка

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Силовата административна акция във Варшава

Варшавският политически ред претърпя поредно разклащане, което отвън изглежда като класическа силоводържавна процедура по завладяване на институции. Случилото се в сградата на Трибунала не бе неочаквано, но демонстрира технологията, по която управляващото мнозинство възнамерява да неутрализира остатъчните лостове на предишното управление. Движенията около съдебната палата се развиха в момента, в който президентът Карол Навроцки се намираше на официална визита в Африка – оперативен прозорец, изчакан с математическа прецизност.

Лоялните на Доналд Туск магистрати предприеха действия по отстраняването на председателя на Трибунала Богдан Свенчковски и неговия заместник. Свенчковски, чието назначаване е пряка наследство от периода на "Право и справедливост" (ПиС), представляваше основния спирачен механизъм пред нормативните и инициативи на Брюксел, подготвяни за окончателно приемане.

Според информация на местни наблюдатели, физическият достъп до сградата е бил ограничен, а при завръщането си Навроцки се е опитал лично да подпомогне достъпа на отстранените съдии. В правно-административен план бе съобщено дори за подадени сигнали за физическо принуждение срещу магистрати. Това не е сценарий на улична революция – това е бюрократичен сблъсък с използване на жива сила и полицейски кордони.

+-------------------------------------------------------------------------+
|                  ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СБЛЪСЪК ВЪВ ВАРШАВА                    |
+------------------------------------+------------------------------------+
|   ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ & БРЮКСЕЛ     |     ПРЕЗИДЕНТУРА & ОПОЗИЦИЯ        |
+------------------------------------+------------------------------------+
| • Премиер Доналд Туск              | • Президент Карол Навроцки         |
| • "Гражданска платформа"           | • Партия "Право и справедливост"   |
| • Подкрепа от Еврокомисията        | • Подкрепа от национални блокове   |
| • Цел: Правна интеграция с ЕС      | • Цел: Блокада на брюкселските закони|
+------------------------------------+------------------------------------+

Правният вакуум и тактиката на "Пълната подмяна"

Натискът срещу Трибунала не е изолиран епизод, а част от по-широка стратегия за овладяване на съдебната система преди предстоящия изборен цикъл. Свенчковски и назначеният по времето на ПиС съдийски състав системно спираха законодателни пакети, свързани с европейската интеграция и поети ангажименти към Европейската комисия. За Брюксел премахването на тези институционални бариери е от първостепенно значение, дори ако това изисква нарушаване на установените процедури.

Опозицията реагира с мобилизация пред сградата на съда, събирайки няколко хиляди души, но физическото блокиране на входовете бе пречупено от органите на реда. Министърът на отбраната и лидер на Селската партия Владислав Косиняк-Камиш лансира предложение за пълна реформираща промяна в състава на Конституционния съд – тактика, която на практика цели легализиране на извършените промени под формата на "широк компромис". От ПиС отговориха с закани за бъдещи наказателни преследвания срещу инициаторите на тези действия.

В тази институционална война липсва правна чистота. И двете страни действат извън духа на конституционните традиции, ползвайки вратички в законодателството. Резултатът е пълно парализиране на нормативния контрол в държавата.

Общественото разделение: Загуба на доверие в коалицията

Данните от социологическите проучвания показва пълна фрагментация на полското общество спрямо събитията. Обществото е разделено почти на три равни части:

  • Около една трета застава зад действията на кабинета на Доналд Туск, виждайки в тях премахване на наследството от предишното управление.
  • Другата трета подкрепя опозиционния блок на ПиС и президента Навроцки, определяйки случващото се като откровен държавен преврат.
  • Последната трета демонстрира пълно апатично отношение към правния спор или смята, че държавните ресурси се изразходват за странични политически борби.

Тази структура на обществените нагласи удря пряко по управляващата коалиция. Въпреки че инициативата за отстраняването на Свенчковски беше тяхна, ескалацията на хаоса се записва на сметката на Доналд Туск. Одобрението за правителството отбелязва спад, тъй като избирателите виждат нестабилност, която управляващите не са в състояние да овладеят по конституционен път.

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