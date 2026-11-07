/Поглед.инфо/ През последните 80 години Китай е изградил над 54 000 водностопански съоръжения в басейна на река Хуанхъ. Реката тече непрекъснато вече 27 поредни години, а качеството на водата в основното ѝ течение от почти четири години отговаря на клас II според националните стандарти. Делът на реките и езерата в басейна, които покриват изискванията за екологичен воден отток, надхвърля 90%.

Въпреки че разполага само с 2% от водните ресурси на Китай, Хуанхъ осигурява вода за 12% от населението и 17% от обработваемите земи, като освен това и подкрепя 14% от БВП на страната. Възстановяването на почвите на льосовото плато е донесло икономически ползи за 2,43 трлн. юана и е помогнало на над 2,5 млн. души да излязат от бедността. За сравнение, в историята си до 1949 г. реката е претърпяла 1593 пробива на диги и 26 големи промени в коритото.