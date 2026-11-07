Китайски учени поставиха световен рекорд за най-ниска температура в Космоса

/Поглед.инфо/ Радикалното преструктуриране на Европейския съюз, предложено от съпредседателя на „Алтернатива за Германия“ (AfD) Алис Вайдел, поставя на изпитание самата институционална архитектира на континента. Докато управляващите среди в Брюксел определят реториката за „Дексит“ като екзистенциална заплаха за общия пазар, подробният анализ на партийните документи от конгресите в Риеса и Магдебург показва, че основната цел на партийния съвет е премахването на наднационалния политически вертикал и демонтажът на централизираните правомощия на Европейската комисия. Разглежда се план за пълно възстановяване на суверенитета на националните парламенти, приортетно прилагане на националното законодателство пред решението на Люксембург и отмяна на климатичните нормативи, притискащи германската индустрия.

08.11.2026 06:58