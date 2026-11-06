Си Дзинпин отговори на писмото на австралийски младежи и студенти

/Поглед.инфо/ На 28 октомври китайският председател Си Дзинпин изпрати писмен отговор на 110 млади австралийски студенти, като ги насърчи да продължат активно да участват в развитието на приятелските отношения между Китай и Австралия.

Си Дзинпин посочи, че е много доволен да научи, че неотдавна студентите са посетили Китай, за да участват в приятелското състезание по гребане и състезанията с драконови лодки между младежи и студенти от Китай и Австралия. Там те са се състезавали рамо до рамо със студенти от китайски университети, обменили са идеи и са създали приятелства, надхвърлящи националните граници.

Си Дзинпин подчерта, че приятелските контакти между Китай и Австралия имат дълга история, а бъдещето на двустранните отношения принадлежи на младите хора. Той изрази надежда, че те ще продължат активно да допринасят за приятелството между двете страни и ще бъдат приемници и продължители на китайско-австралийското приятелство и сътрудничество, така че то да се предава от поколение на поколение и да продължава да се развива.