Защо науката пропуска една десета от клетъчната инфраструктура в продължение на десетилетия

/Поглед.инфо/ Молекулярната биология от десетилетия разчита на сравнително стабилен модел за организацията на еукариотната клетка, преподаван в университетите като окончателно разчетена карта. Откритието на нови базови структури в човешкия организъм обикновено се смята за приключена глава от миналия век. Публикувано изследване в Nature Communications обаче показва, че фундаменталната микроскопична архитектура все още съдържа сиви зони, които са оставали невидими поради технологичните лимити на традиционните методи за фиксация. Използването на криоелектронна томография разкрива неизвестен до момента органел, наречен хемифузома. Текстурата и функцията на тази структура поставят въпроси относно точните механизми, чрез които клетката управлява своя вътрешен отпадък и как смущенията в този поток се отразяват върху тежки генетични и невродегенеративни заболявания.

Технологичният лимит на класическата микроскопия

Десетилетия наред биологията живееше с илюзията, че вътреклетъчната геометрия е напълно описана. Обучението по цитология се основава на прецизно номерирани органели – митохондрии, апарат на Голджи, ендоплазмен ретикулум, лизозоми. Всичко изглеждаше подредено в кокетни диаграми. В реалността обаче класическата електронна микроскопия изисква химическа фиксация и дехидратация на препаратите. Този процес, грубо казано, превръща течната, динамична цитоплазма в статичен "аквариум със смола". Всички метаболно активни, преходни мембранни структури при тази обработка просто се разпадат или се сливат до неразпознаваемост, оставяйки след себе си празни петна в снимките.

Преодоляването на тази архивно-лабораторна мъгла стана възможно едва с навлизането на криоелектронната томография. Методът разчита на светкавично замразяване на пробите в течен етан при температури под минус 150 градуса по Целзий. Водата в клетката няма време да образува ледени кристали, които да разкъсат мембраните, а остава в аморфно, стъкловидно състояние. Чрез последователно сканиране под различни ъгли се получава триизмерен изглед на клетъчния интериор в състояние, максимално близко до живото.

Тъкмо при този тип дисекция на клетъчна периферия екипи от молекулярни биолози регистрират формация, която не се вписва в нито една позната категория. Структурата се състои от две мембранни мехурчета (везикули) с различни размери, които не просто се допират, а споделят междинен, частично слят мембранен слой. Авторите на изследването въвеждат термина "хемифузома" (от гръцки – полуслитна структура).

Не става дума за екзотичен дефект или за изолирана анамалия. Хемифузоми са открити в човешки епителни клетки, както и в тъканни проби от маймуни, плъхове и мишки. Повтаряемостта на данните при толкова широк спектър от видове изключва хипотезата за лабораторен артефакт. Физическото присъствие на този органел е универсално за еукариотите. По изчисления на изследователите, тези полуслитни везикули съставляват близо десет процента от целия мембранно-ограничен арсенал в периферията на клетката. Да пропуснеш една десета от оборудването в един цех говори достатъчно за тоналността и лимитите на досегашните ни аналитични инструменти.

Логистика, тонаж и физика на почистването

За да съществува една клетка, тя трябва непрекъснато да управлява вътрешния си тонаж от биомолекули. Протеините се синтезират, изпълняват функциите си, увреждат се от оксидативен стрес и трябва да бъдат отстранени. Липидните мембрани се износват. Ако този материален поток спре дори за часове, цитоплазмата се превръща в сметище, което блокира физическата дифузия на ензими и хранителни вещества.

Данните от томографията показват, че хемифузомите функционират като специализирани сортировъчни станции или мобилни рециклиращи единици. Разположени предимно в близост до плазмената мембрана, те прихващат отпадъчен или "необслужван" материал от клетъчната среда. Поради специфичната си двойна архитектура и междинния мембранен слой, хемифузомата може да разделя съдържанието: полезните компоненти – липиди и протеини, които могат да се ползват повторно – се насочват обратно към цитоплазмата, докато дефектните молекули се изолират за последващо унищожение.

Разбира се, тук възниква физически въпрос, който все още няма окончателен отговор. Как точно две везикули поддържат състояние на полусливане, без да преминат в пълно сливане под действието на повърхностното напрежение на липидния двуслой? Термодинамиката на мембраните по подразбиране тласка подобни структури към съединяване в една по-голяма сфера, за да се минимизира свободната енергия. За да съществува хемифузомата като стабилна формация, на място трябва да действа специфичен протеинов "скелет" или ензимен комплекс, който физически да удържа мембраните в това междинно състояние. В наличните документи и протоколи от изследването този механизъм все още се означава като невъзможен за независимо потвърждение, което оставя сериозна пробойна в текущата теория.

Интересно е да се отбележи, че подобен тип фундаментални открития често биват пренебрегвани от приложната медицина в първите години, просто защото научната общност трудно адаптира заварените си модели. В миналото сме виждали сходни забавяния при определянето на ролята на пероксизомите или автофагозомите. За тези, които следят развитието на клетъчните механизми, отдавна е ясно, че всяка непроучена верига в преноса на вещества води директно до системни дефекти в целия организъм.