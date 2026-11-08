В Пекин се проведе дискусия на високо равнище в рамките на Световната медийна среща на върха

Участниците обсъдиха рисковете, свързани с бързото разпространение на информация чрез изкуствен интелект, включително затрудненото проследяване на източниците, липсата на проверка на фактите и ценностните пристрастия. Те подчертаха необходимостта медиите да използват новите технологии, като същевременно гарантират достоверността на информацията и укрепват професионалната си отговорност.
Председателят на „Синхуа“ Фу Хуа заяви, че агенцията ще разширява диалога и сътрудничеството с международните си партньори.