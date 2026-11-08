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Поглед към Китай

В Пекин се проведе дискусия на високо равнище в рамките на Световната медийна среща на върха

/Поглед.инфо/ Седмата Световна медийна среща на върха се провежда в Пекин от 5 до 9 ноември. В рамките на събитието ръководители на информационните агенции „Синхуа“, Асошиейтед прес, Ройтерс, Франс прес и телевизия CNN участваха в дискусия за развитието на медиите в ерата на изкуствения интелект.

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В Пекин се проведе дискусия на високо равнище в рамките на Световната медийна среща на върха
Източник: 38picres.cgtn.com
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Участниците обсъдиха рисковете, свързани с бързото разпространение на информация чрез изкуствен интелект, включително затрудненото проследяване на източниците, липсата на проверка на фактите и ценностните пристрастия. Те подчертаха необходимостта медиите да използват новите технологии, като същевременно гарантират достоверността на информацията и укрепват професионалната си отговорност.

Председателят на „Синхуа“ Фу Хуа заяви, че агенцията ще разширява диалога и сътрудничеството с международните си партньори.

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