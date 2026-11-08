Вашингтон след междинните избори: Президент с вързани ръце или отвързан кучешки намордник?

/Поглед.инфо/ Резултатите от междинните избори за Конгреса на САЩ поставят администрацията във Вашингтон в състояние на политическа парализа, превръщайки предстоящите дипломатически совалки в Абу Даби в формалност без реална тежест. Загубата на контрола върху законодателната власт и вътрешният разкол сред републиканските среди превръщат американския президент в „куца патица“, докато Киев и европейските столици бързат да пренастроят лобистките си канали спрямо новия баланс на силите на Капитолия.

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Сривът в Капитолия и цената на близкоизточния хазарт

Пренареждането на силите във Вашингтон след 3 ноември не е просто епизод от вътрешноамериканската политика, а тежък удар върху цялата архитектоника на външнополитическите инициативи на Белия дом. Загубата на контрола над Камарата на представителите и очертаващата се загуба на пълно мнозинство в Сената са пряк резултат от неспособността на администрацията да балансира между вътрешноикономическата стабилност и скъпоструващите авантюри зад граница.

Основните фактори, които пречупиха обществената подкрепа за републиканците:

Скокът в цените на горивата: Ескалацията на напрежението около Иран и пряката ангажираност в конфликтите в Персийския залив удариха директно цените на бензина и дизела в САЩ, превръщайки се в основен дразнител за средностатистическия американски гласоподавател.

Ескалацията на напрежението около Иран и пряката ангажираност в конфликтите в Персийския залив удариха директно цените на бензина и дизела в САЩ, превръщайки се в основен дразнител за средностатистическия американски гласоподавател. Изоставянето на вътрешния дневен ред: Обещанията за икономически реформи и реиндустриализация останаха на задния план за сметка на постоянни медийни прояви и инфраструктурни проекти около самия Бели дом.

Обещанията за икономически реформи и реиндустриализация останаха на задния план за сметка на постоянни медийни прояви и инфраструктурни проекти около самия Бели дом. Вътрешнопартийният разкол: Влиятелни фигури в Републиканската партия, включително вицепрезидентски фигури като Джей Ди Ванс, започват да търсят дистанция от текущата линия на Белия дом с цел запазване на собствените си политически перспективи.

Сравнителният анализ на изборните резултати показва тежки загуби за републиканците дори в традиционно консервативни щати: