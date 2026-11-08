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Свят

Имейли до Сана заменят военноморските ескорти в Червено море

/Поглед.инфо/ Международните корабособственици започнаха директно да изпращат електронни писма до йеменското движение "Ансар Аллах" с молби за разрешаване на транзитно преминаване през Червено море. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на изтекли имейли и индустриални източници. Моделът на военноморски ескорт очевидно блокира, а корабоплавателните компании преминават към самостоятелни административни преговори с бунтовниците в Сана.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 20892 прочитания
Имейли до Сана заменят военноморските ескорти в Червено море
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По публикации на The Wall Street Journal и вестник "Взгляд". Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Частният капитал капитулира пред регионалните реалности

Морската логистика не се вълнува от геополитическа реторика, а от разходите за навъртян тон-миля и цената на застрахователната премия за военен риск. Когато патрулиращите фрегати не могат да гарантират, че противокорабна ракета "Ал-Мандеб-2" няма да пробие борда на някой 100-хилядонен танкер, капиталът търси субекта, който държи спусъка.

Според публикация в американското издание The Wall Street Journal, редица частни корабособственици и оператори на търговски флотилии са започнали директно да изпращат имейли до йеменското движение "Ансар Аллах" (по-известно като хуси). Целта на тези съобщения е получаване на формално "разрешение" или писмена гаранция за необезпокоявано преминаване през протока Баб ел-Мандеб и южната акватория на Червено море.

Твърди се, че цитираната от изданието кореспонденция включва подробни данни за собствеността на плавателните съдове, крайните назначения на товара и отсъствието на връзки с израелски, американски или британски капитали.

Писма до Сана вместо военноморски ескорт

Тази практика на директно писмено запитване демонстрира провала на идеята, че западните коалиции могат с патрулиране да блокират асиметрични заплахи на тесни брегови отсечки. Йеменските брегове край Ходейда контролират тесен морски коридор. Когато една противокорабна ракета струва няколко десетки хиляди долара, а зенитната ракета Standard SM-2 на американски разрушител струва над 2 милиона долара, икономиката на защитата се срива.

Морски път през нос Добра надежда:
[Азия] ------ +3 500 до 4 500 морски мили (допълнителни 10-14 дни) ------> [Европа]
(Високи горивни разходи, разпокъсан график на доставки)

Морски път през Баб ел-Мандеб (Червено море):
[Азия] -- (Имейл до Сана / Гаранция за транзит) --> [Баб ел-Мандеб] --> [Суец] --> [Европа]
(Пряк маршрут, спестени разходи, но висок оперативен риск)

Корабопритежателите са пресметнали риска. Заобикалянето на Африка през нос Добра надежда добавя между 10 и 14 дни към прехода от Източна Азия до Западна Европа и изгаря стотици тонове допълнително мазут. В условията на свити маржове на глобалния пазар, изпращането на един имейл до администрацията в Сана се оказва значително по-евтино от заобиколния маршрут или застрахователните оскъпявания.

Хронология на ескалацията: От декларации към налагане на контрол

Ситуацията в Червено море не възникна за ден. Тя се развиваше на последователни етапи, в които йеменското движение постепенно разширяваше параметрите на морската си блокада.

  • Юни: Движението "Ансар Аллах" официално обяви водите на Червено море за "затворени" за плавателни съдове, притежавани от израелски граждани или обслужващи израелски пристанища.
  • Юли: В международни медии се появиха информации, че хусите обмислят въвеждането на транзитни такси за търговски кораби, преминаващи през южната част на Червено море – идея за налагане на суверенитет над международния коридор.
  • Август: Търговският танкер "Уафа", плаващ под саудитски флаг, бе атакуван с ракетен удар. Инцидентът доказа, че декларациите се подплатяват с точни кинетични удари по целта.
  • Ноември: Wall Street Journal разкрива съществуването на установена практика за частни преговори по електронна поща между корабособственици и йеменските бунтовници.

Интересно е да се отбележи дали в тези имейли не се съдържат и конкретни финансови договорености, макар официални потвърждения за плащания на транзитни такси към този момент да липсват.

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