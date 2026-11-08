/Поглед.инфо/ Международните корабособственици започнаха директно да изпращат електронни писма до йеменското движение "Ансар Аллах" с молби за разрешаване на транзитно преминаване през Червено море. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на изтекли имейли и индустриални източници. Моделът на военноморски ескорт очевидно блокира, а корабоплавателните компании преминават към самостоятелни административни преговори с бунтовниците в Сана.

По публикации на The Wall Street Journal и вестник "Взгляд". Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Частният капитал капитулира пред регионалните реалности

Морската логистика не се вълнува от геополитическа реторика, а от разходите за навъртян тон-миля и цената на застрахователната премия за военен риск. Когато патрулиращите фрегати не могат да гарантират, че противокорабна ракета "Ал-Мандеб-2" няма да пробие борда на някой 100-хилядонен танкер, капиталът търси субекта, който държи спусъка.

Според публикация в американското издание The Wall Street Journal, редица частни корабособственици и оператори на търговски флотилии са започнали директно да изпращат имейли до йеменското движение "Ансар Аллах" (по-известно като хуси). Целта на тези съобщения е получаване на формално "разрешение" или писмена гаранция за необезпокоявано преминаване през протока Баб ел-Мандеб и южната акватория на Червено море.

Твърди се, че цитираната от изданието кореспонденция включва подробни данни за собствеността на плавателните съдове, крайните назначения на товара и отсъствието на връзки с израелски, американски или британски капитали.

Писма до Сана вместо военноморски ескорт

Тази практика на директно писмено запитване демонстрира провала на идеята, че западните коалиции могат с патрулиране да блокират асиметрични заплахи на тесни брегови отсечки. Йеменските брегове край Ходейда контролират тесен морски коридор. Когато една противокорабна ракета струва няколко десетки хиляди долара, а зенитната ракета Standard SM-2 на американски разрушител струва над 2 милиона долара, икономиката на защитата се срива.

Морски път през нос Добра надежда: [Азия] ------ +3 500 до 4 500 морски мили (допълнителни 10-14 дни) ------> [Европа] (Високи горивни разходи, разпокъсан график на доставки) Морски път през Баб ел-Мандеб (Червено море): [Азия] -- (Имейл до Сана / Гаранция за транзит) --> [Баб ел-Мандеб] --> [Суец] --> [Европа] (Пряк маршрут, спестени разходи, но висок оперативен риск)

Корабопритежателите са пресметнали риска. Заобикалянето на Африка през нос Добра надежда добавя между 10 и 14 дни към прехода от Източна Азия до Западна Европа и изгаря стотици тонове допълнително мазут. В условията на свити маржове на глобалния пазар, изпращането на един имейл до администрацията в Сана се оказва значително по-евтино от заобиколния маршрут или застрахователните оскъпявания.

Хронология на ескалацията: От декларации към налагане на контрол

Ситуацията в Червено море не възникна за ден. Тя се развиваше на последователни етапи, в които йеменското движение постепенно разширяваше параметрите на морската си блокада.

Юни: Движението "Ансар Аллах" официално обяви водите на Червено море за "затворени" за плавателни съдове, притежавани от израелски граждани или обслужващи израелски пристанища.

Движението "Ансар Аллах" официално обяви водите на Червено море за "затворени" за плавателни съдове, притежавани от израелски граждани или обслужващи израелски пристанища. Юли: В международни медии се появиха информации, че хусите обмислят въвеждането на транзитни такси за търговски кораби, преминаващи през южната част на Червено море – идея за налагане на суверенитет над международния коридор.

В международни медии се появиха информации, че хусите обмислят въвеждането на транзитни такси за търговски кораби, преминаващи през южната част на Червено море – идея за налагане на суверенитет над международния коридор. Август: Търговският танкер "Уафа", плаващ под саудитски флаг, бе атакуван с ракетен удар. Инцидентът доказа, че декларациите се подплатяват с точни кинетични удари по целта.

Търговският танкер "Уафа", плаващ под саудитски флаг, бе атакуван с ракетен удар. Инцидентът доказа, че декларациите се подплатяват с точни кинетични удари по целта. Ноември: Wall Street Journal разкрива съществуването на установена практика за частни преговори по електронна поща между корабособственици и йеменските бунтовници.

Интересно е да се отбележи дали в тези имейли не се съдържат и конкретни финансови договорености, макар официални потвърждения за плащания на транзитни такси към този момент да липсват.