Защо всички нападат Радев, а Борисов и Пеевски могат да мълчат?

/Поглед.инфо/ Кой всъщност се страхува от успеха на Румен Радев и кой печели от евентуалния му провал? Защо политически противници с несъвместими интереси изведнъж заговориха на един език? И как се случи така, че дори част от бизнеса, който би трябвало да приветства разрушаването на старите зависимости, се оказа сред критиците на правителството? Зад бюджетните спорове се очертава далеч по-дълбок конфликт – за собствеността, икономическото влияние и правото да се определя бъдещето на България. Анализ за невидимите механизми на властта.

Странната самота на човека, който спечели властта

Българската политическа действителност придобива все по-парадоксален характер. Румен Радев спечели изборите, получи възможността да състави правителство и пое отговорността за управлението на страната. Неговите най-известни политически противници, Бойко Борисов и Делян Пеевски, се оказаха извън непосредственото упражняване на изпълнителната власт. Общественото недоволство, което в продължение на години беше насочено срещу тях, сякаш постепенно изгуби предишната си острота. На негово място се разгръща все по-широко противопоставяне срещу Радев, в което участват политически партии с несъвместими идеологии, представители на икономически среди с различни интереси, медии, граждански организации и обществени говорители, които доскоро трудно биха намерили общ език помежду си.

Политическата победа се оказа начало на много по-сложно изпитание, отколкото самото спечелване на изборите. Радев получи правомощията да управлява държавата, но заедно с тях наследи противоречия, натрупвани в продължение на десетилетия. Той трябва да носи отговорност за функционирането на институции, които дълго време е критикувал, да работи с администрация, формирана при различни политически управления, и да взема икономически решения в среда, чиито основни зависимости са възникнали далеч преди неговото правителство. Хората, които го подкрепиха като отрицание на установения политически ред, очакват от него не просто по-добро управление, а доказателство, че държавата може да функционира по съвършено различен начин.

Това очакване е натоварено с огромно историческо разочарование. Българското общество многократно е преживявало възхода на политически фигури, които са обещавали да прекъснат порочната приемственост на предишните управления. Избирателите са гласували за нови партии, за нови лидери, за морално обновление, за възстановяване на справедливостта, за европейска нормалност, за национално достойнство. След всяка подобна политическа мобилизация настъпваше период, през който надеждите постепенно се сблъскваха с устойчивостта на институционалните зависимости, с ограничените икономически възможности и с противоречията между интересите на самите поддръжници на промяната.

Радев влезе в изпълнителната власт с политическа биография, която го отличава от повечето негови предшественици. Президентската институция му позволи да изгради авторитет, който не произтичаше от обичайната партийна йерархия. Той можеше да говори от името на държавата, да поставя под съмнение поведението на правителствата и да оспорва моралната легитимност на установените политически отношения. Като министър-председател вече трябва да превърне тези позиции в конкретна практика, чиито последици се измерват с доходите на хората, финансовото състояние на предприятията, качеството на публичните услуги и способността на институциите да изпълняват задълженията си.

Публичното противопоставяне срещу него започна преди представянето на бюджета за 2027 година. Първоначалните критики засягаха кадровите решения, управленската подготовка, политическите зависимости и съответствието между предизборните обещания и първите действия на кабинета. Впоследствие към тях се прибавиха споровете за държавния дълг, бюджетния дефицит, данъчните предложения и икономическата предвидимост. Бюджетът, представен на 6 ноември, даде на тези противоречия нова острота, защото пренесе политическия конфликт върху територията на непосредствените материални интереси.

Обяснението за нарастващото недоволство не може да бъде намерено само в намеренията на Борисов и Пеевски, колкото и съществено да остава тяхното политическо влияние. Българското общество е много по-сложно от представата за няколко центъра, които разпореждат поведението на всички останали. Неговите икономически и политически зависимости имат собствена история, собствени механизми на възпроизводство и способност да действат дори когато непосредствените им политически покровители са изгубили властта.

Държавата, която сменя управляващите си, но трудно променя себе си

След 1989 година България преживя радикална промяна на собствеността, политическите институции и обществените отношения. Преходът беше представян като освобождаване на икономическата инициатива от ограниченията на държавния социализъм и изграждане на общество, в което пазарната конкуренция ще създава благосъстояние, а демократичните институции ще гарантират равенството пред закона. Историческата действителност се оказа далеч по-противоречива. Разрушаването на старите икономически структури протече много по-бързо от създаването на нови институции, способни да регулират справедливо отношенията между собствеността, капитала и политическата власт.

Приватизацията, банковите кризи, преразпределението на активите, възникването на новите корпоративни групи и последвалото навлизане на международен капитал промениха социалната структура на страната. Огромна част от обществото изгуби предишните си форми на икономическа сигурност. Появиха се нови възможности за предприемачество, но достъпът до тях беше неравномерен. Натрупването на значителна част от първоначалния капитал протече в среда, в която политическите решения, административните разрешения и неформалните отношения имаха огромно значение.

Постепенно се оформи икономическа действителност, в която успехът на определени стопански субекти зависеше не толкова от производителността, технологичните предимства и способността им да се конкурират, колкото от близостта им до институциите, които разпределят публични ресурси. Обществените поръчки, концесиите, инфраструктурните проекти, регулаторните решения и различните форми на държавно финансиране се превърнаха в съществен фактор за натрупване на икономическо влияние. Този процес не обхвана цялата икономика и не обезсмисля постиженията на предприятията, които се развиваха чрез собствен труд, предприемчивост и инвестиции. Но създаде устойчива среда, в която политическата близост можеше да се превръща в икономическо предимство.

Европейската интеграция наложи нови правила и механизми за контрол, разшири достъпа до пазари и инвестиции, промени законодателството и административните практики. Същевременно значителните европейски средства създадоха допълнителни възможности за икономическо развитие, но и нови полета, в които политическото влияние върху разпределението на ресурси придоби особено значение. Старите зависимости не изчезнаха напълно. Част от тях се приспособиха към новите институционални условия, като промениха формите си, без непременно да изгубят своето съдържание.

В подобна среда изборната победа не предоставя на новото правителство неограничена възможност да преобразува държавата. То получава конституционни правомощия, но заварва икономически интереси, административни практики, договорни отношения и професионални зависимости, които не могат да бъдат премахнати с политическо решение. Опитът за тяхното преразглеждане може да предизвика съпротива, която невинаги се проявява като открито партийно противопоставяне. Понякога тя приема формата на административно забавяне, публично недоверие, икономически предупреждения или оспорване на управленската компетентност.

Съществуването на подобни зависимости не доказва, че всяка критика срещу Радев е породена от тях. Но позволява да се разбере защо политическата смяна на върха на държавата не води автоматично до промяна на отношенията, чрез които се упражнява икономическо и обществено влияние.

За българския преход е характерна една особена приемственост. Партиите многократно сменяха местата си между властта и опозицията, но основните механизми за взаимодействие между политическите решения и икономическите интереси запазваха значителна устойчивост. Новите управляващи често започваха с обещания да прекъснат тези отношения, а впоследствие се оказваха принудени да работят в тяхната среда. Някои се опитваха да ги ограничат, други се приспособяваха към тях, трети използваха съществуващите механизми за изграждане на собствено влияние.

Радев е изправен пред същото историческо изпитание. Неговата политическа биография и обществен авторитет не могат сами по себе си да гарантират различен резултат. Промяната на държавата предполага изграждане на институции, чието функциониране не зависи от личните намерения на министър-председателя и от политическата принадлежност на хората, които временно ги ръководят.

Политическото отсъствие на Борисов и Пеевски

Бойко Борисов и Делян Пеевски не са изчезнали от политическия живот. Борисов продължава да отправя публични критики към икономическата политика на правителството, а политическите структури, свързани с двамата, запазват своето присъствие в институционалния и обществения живот. Но относителното им отстъпване от центъра на всекидневното противопоставяне има политическа логика, която заслужава внимание.

В продължение на години значителна част от общественото недоволство се концентрираше около техните имена. За различни групи избиратели те се превърнаха в олицетворение на политическа система, чиито недостатъци не се изчерпват с поведението на отделните ѝ представители. Радев изгради част от своята обществена легитимност чрез критика към тази система. Откритата и непрекъсната лична конфронтация между него и двамата политически лидери би могла да възстанови противопоставянето, което мобилизира значителна подкрепа за неговата политическа алтернатива.

За Борисов и Пеевски е много по-благоприятно недоволството от Радев да се разпространява сред обществени групи, които не могат лесно да бъдат представени като техни политически съюзници. Когато критиката идва от икономисти, работодателски организации, представители на малкия бизнес или граждански сдружения, тя придобива различна обществена тежест. Хората, които не биха приели обвиненията на Борисов срещу Радев, могат да се вслушат в предупрежденията на предприемач, който говори за нарастващи разходи, или на специалист, който поставя под съмнение устойчивостта на публичните финанси.

Тази политическа полза не предполага непременно координация между всички участници в публичното недоволство. Икономическите интереси, партийната конкуренция и обществените разочарования могат да се развиват самостоятелно, като постепенно създават общо отрицателно отношение към управлението. Борисов и Пеевски могат да извличат предимства от подобен процес, без да бъдат негови единствени организатори.

Натрупването на недоволство има и друго значение. То постепенно променя въпроса, около който се организира политическият дебат. Докато Радев беше основен критик на предишните управления, общественото внимание се съсредоточаваше върху тяхната отговорност. След поемането на изпълнителната власт все по-голяма част от гражданите започват да оценяват непосредствените резултати от неговото управление. Политическата памет за предишните злоупотреби и неуспехи не изчезва, но постепенно отстъпва пред тревогите за настоящето.

Човек, който се страхува за работното си място, трудно може да бъде успокоен единствено с обяснението, че предишното правителство е оставило тежко финансово наследство. Собственикът на предприятие, който трябва да плати заплати и кредити, се интересува от решенията, които действат сега. Пенсионерът оценява политическите обещания през покупателната способност на доходите си. Историческата отговорност на предишните управляващи остава съществена, но непосредственото преживяване на икономическата несигурност постепенно придобива по-голяма тежест.

За Борисов и Пеевски подобно развитие може да се окаже по-изгодно от всекидневната политическа конфронтация. То отслабва способността на Радев да обединява обществото чрез противопоставяне на предишния модел. Премиерът е принуден да защитава собствените си решения, а неговите противници получават възможност да наблюдават как обществените очаквания постепенно се превръщат в изисквания за конкретни резултати.

Бизнесът, който иска промяна, но се страхува от несигурността

Отношението на малкия и средния бизнес към Радев разкрива противоречие, което не може да бъде обяснено чрез обичайното разделение между привърженици и противници на правителството. Значителна част от българските предприемачи имат обективен интерес от ограничаването на корупцията, от прозрачните обществени поръчки, от равнопоставеността пред закона и от прекратяването на административните привилегии за определени икономически групи. Същевременно същите предприемачи могат да изпитват сериозно недоверие към управлението, което обещава да осъществи подобни промени.

Българското малко предприятие често функционира в условия на ограничени финансови резерви, недостиг на работна сила, висока чувствителност към разходите и зависимост от колебанията на вътрешното потребление. Неговият собственик не разполага с възможностите на големите корпоративни структури да разпределя рисковете между различни дейности, пазари и финансови инструменти. За него дори сравнително ограничено увеличение на разходите може да се превърне в проблем, който застрашава съществуването на предприятието.

Икономическата предвидимост придобива особена стойност в подобна среда. Предприемачът трябва да планира бъдещите си разходи, да определя цените, да договаря доставки, да взема решения за инвестиции и да преценява дали може да наеме допълнителни работници. Когато държавата изпраща противоречиви сигнали за данъчната и бюджетната си политика, несигурността започва да влияе върху тези решения още преди да са настъпили конкретни финансови последици.

Радев не е заявил намерение да премахне плоския данък и да въведе прогресивна скала. Но икономическите тревоги не се изчерпват с този въпрос. Предложенията за облагане на свръхпечалбите, промените в данъчните оценки на недвижимите имоти, равнището на публичните разходи и перспективите пред държавния дълг създават различни очаквания за бъдещото развитие на стопанската среда.

Една данъчна мярка може да засяга непосредствено ограничен брой предприятия, но да предизвика по-широко недоверие, ако бъде възприета като признак за бъдеща промяна на общата икономическа политика. Предприемачите оценяват не само конкретния размер на данъка, а и устойчивостта на правилата, по които ще работят през следващите години.

Българският бизнес обаче не представлява единна социална общност. Между малкото семейно предприятие, голямата производствена компания, международната търговска верига, строителния предприемач и фирмата, зависеща от обществени поръчки, съществуват съществени различия. Техните интереси могат да съвпадат по отделни въпроси, но често се разминават при разпределението на данъчната тежест, държавните инвестиции и регулаторните задължения.

Големите работодателски организации имат важна роля в публичния дебат, но техните позиции не могат автоматично да