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Европа

Финландия в разбитото натовско корито! Подкрепата за Алианса на фона на икономическите проблеми падна на 13%

/Поглед.инфо/ Финландия преживява най-тежкия прелом в съвременната си история, след като сривът на нейните два традиционни външнополитически стълба — прагматичният неутралитет с Москва и безусловните гаранции от Вашингтон — остави Хелзинки в геополитическа и икономическа безизходица. На фона на рекордните 10,4% безработица, публичен дълг надхвърлящ 90% от БВП и срив на доверието в САЩ до критичните 13%, премиерът Петери Орпо публично изрази недоволство от действията на Вашингтон. Отказът от руските суровини и милитаризацията изтощават финландския бюджет, докато източните гранични региони губят милиарди евро годишно.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 23308 прочитания
Финландия в разбитото натовско корито! Подкрепата за Алианса на фона на икономическите проблеми падна на 13%
ИИ генерирана
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Сметката за геополитическия завой: Суровата аритметика на финландския дълг

Илюзията, че членството в НАТО носи автоматичен икономически просперитет, започна да се разпада под тежестта на сухите цифри в държавния баланс на Хелзинки. Официалната прогноза на Финландската банка отчита скромно увеличение на брутния вътрешен продукт от 1,7% през 2026 г., но макроикономическият маскарад не успява да скрие структурната криза.

По данни на Евростат, в края на 2025 г. безработицата във Финландия достигна 10,3% — най-високото равнище в целия Европейски съюз. Прогнозите на финландското Министерство на финансите за 2026 г. очертават ниво от 10,4%, като правителството официално признава забавяне в заетостта, което блокира възстановяването на вътрешното търсене.

Финландия: Ключови икономически показатели (2025-2026)
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Безработица (ЕС рекорд):        10,3% (2025) -> 10,4% (2026)
Публичен дълг / БВП:            > 90%
Военни разходи / БВП:           2,4% (цел на НАТО: 5%)
Загуби от затворената граница:  ~1 млрд. евро / година

Финансовото министерство в Хелзинки продължава да трупа задължения с темпове, които надхвърлят реалния капацитет на промишленото производство. Според доклади на Европейската комисия, публичният дълг на страната вече преминава прага от 90% спрямо БВП. Търговският баланс страда от отсъствието на евтини суровини — суров дървен материал, петролни дестилати и промишлени метали, които десетилетия наред захранваха финландския гигант в хартиената промишленост UPM-Kymmene и технологичните клъстери.

Разходите по обслужването на този дълг растат синхронно с лихвените проценти, а правителството на Петери Орпо се принуждава да съкращава социални програми, за да обслужва вноските си по покупката на чуждестранно въоръжение.

Никой в Хелзинки не отговаря на въпроса как точно се финансира мащабно държавно превъоръжаване при намаляващи данъчни постъпления и стагниращ промишлен сектор.

Сривът на доктрината „Паасикиви-Кекконен“ и руините в Източна Финландия

Десетилетия наред финландската държавност се крепеше върху прагматичния реализъм. Външнополитическата линия, поставена от президентите Юхо Кусти Паасикиви и Урхо Кекконен след Втората световна война, не беше въпрос на сантимент към Москва, а студена географска пресметливост. Границата от 1340 километра изискваше стабилност, а не конфронтация.

Парижкият мирен договор от 1947 г. и последвалите търговски споразумения осигуриха на Финландия евтин внос на енергоресурси и гарантиран пазар за нейната високотехнологична продукция.

Днес тази архитектура е напълно демонтирана. Затварянето на граничните пунктове Ваалимаа, Нуиямаа, Иматра и Ниирала в края на 2023 г. превърна източните финландски провинции — Южна и Северна Карелия, Кюменлааксо и Южно Саво — в депресивни зони.

По оценки на Яури Варвико, председател на неправителствената организация Naapuriseura, прякото прекъсване на връзките струва на финландския бизнес близо 1 милиард евро годишно само от отсъствието на граничен транзит и руски туристи.

Градове като Лапеенранта и Иматра, чиято местна икономика бе проектирана около трансграничната търговия, услугите и туризма, регистрират рекордни нива на фалити. Хотели, търговски центрове и логистични паркове стоят празни. Търговският трафик по Сайменския канал, чийто руски участък Финландия държеше под наем съгласно специален междудържавен договор, практически е спрян. Износът на финландска дървесина през вътрешните водни пътища е заменен от скъп и сложен железопътен транспорт от северните ширини.

Правителството в Хелзинки обеща компенсаторни пакети за граничните региони, но наличните средства в бюджета отиват по друго направление.

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