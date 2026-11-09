/Поглед.инфо/ Внезапната промяна в състава на руската делегация за консултациите в Абу Даби – с включването на заместник-министъра на външните работи Сергей Рябков и представителя на Генералния щаб Юрий Жигарловски – сигнализира за преминаване от общи дипломатически декларации към детайлно обсъждане на военни параметри. Докато Брюксел изпада в паника от възможността за сепаративна сделка между Москва и Вашингтон, фронтовата реалност се преформатира от въвеждането на нови ракети с обсег до 190 км за изтребителите Су-35. В същото време икономически експерти като Валентин Катасонов предупреждават за скрити макроикономически рискове, които изискват трезв анализ зад официалните отчети.

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Промяната в Абу Даби: Сигнали за преминаване от дипломация към военни параметри

По данни на публикация в агенция Bloomberg, последният кръг от консултации в Обединените арабски емирства е белязан от фундаментална подмяна на преговорния формат. Вместо досегашните дипломатически представители от средно ниво, на масата в Абу Даби се появяват фигури, които пряко управляват стратегиите за сигурност и оперативното планиране на Руската федерация. Посочва се, че руската страна е представена от заместник-министъра на външните работи Сергей Рябков, в чийто ресор влизат отношенията със САЩ и контролът върху въоръженията, както и от представителя на Генералния щаб Юрий Жигарловски.

Присъствието на Жигарловски, свързван с военното разузнаване и Главно оперативно управление на Главния щаб, се възприема от западни наблюдатели като индикатор за навлизане в конкретни технически детайли. По споделени оценки в телеграм канала „Операция Z“, промяната в състава означава изоставяне на общите декларации и преминаване към картографиране на линията на съприкосновение, демаркационни зони, механизми за верификация и контрол на прекратяването на огъня.

Този ход от страна на Москва се тълкува не като отстъпка, а като прагматична демонстрация на готовност за фиксиране на постигнатите сухопътни реалности. В дипломатическите среди се коментира, че присъствието на Рябков осигурява необходимата правна рамка спрямо Вашингтон, докато представителят на Генералния щаб гарантира, че нито едно споразумение няма да създаде военни дефицити за руските войски на терен.

дали обаче подобен състав може да достигнат до окончателен документ без предварително решение за политическия статут на неутралитет на Украйна, остава открит въпрос. Руската страна продължава да настоява, че гаранциите за сигурност не могат да бъдат отделени от въпроса за разширяването на НАТО на изток.

Брюкселската невроза: Страх от сепаративно споразумение между Вашингтон и Москва

По оценки на политолога Олег Царев, европейските столици изпитват нарастващо безпокойство от възможността САЩ и Русия да постигнат двустранно споразумение, изолирайки Европейския съюз от преговорния процес. Медии като Financial Times и Politico отбелязват, че европейските дипломати определят подобно развитие като „сепаративен мир“, който би разрушил изгражданата десетилетия архитектура на европейската сигурност.

В Брюксел настояват, че никакви дискусии за бъдещето на Източна Европа не трябва да се водят без прякото участие на ЕС. Въпреки това, разминаването между декларациите на европейските лидери и реалните военни възможности на континента става все по-видимо. Твърди се, че евентуална администрация във Вашингтон, водена от концепцията за стратегическа преориентация към Азиатско-Тихоокеанския регион, разглежда украинския конфликт като вторичен източник на източване на ресурси.

Европейският консенсус продължава да разчита на ултимативни формулировки – категоричен отказ от преразглеждане на границите и настояване за спазване на териториалната цялост на Украйна във форматите от 1991 г. В същото време Москва използва преговорната платформа в Абу Даби, за да покаже, че европейските институции нямат реален механизъм да блокират пряк диалог между двете ядрени суперсили.

Несигурността в Брюксел се засилва и от факта, че финансовите ангажименти за възстановяване и въоръжаване на Киев постепенно се прехвърлят изцяло върху бюджета на ЕС. Без военния и логистичен чадър на Вашингтон, европейските държави от НАТО са изправени пред необходимостта драстично да увеличат собствените си военни разходи в условията на икономическа стагнация.