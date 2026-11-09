Най-бруталният отговор: Първият „недосегаем“ приключи!. „Умни ракети срещу глупавите французи“. Големи началници от НАТО са „изгорени живи“ в елитен хотел.

/Поглед.инфо/ Масираните удари по критичната инфраструктура в Украйна навлизат в нова фаза, като основните поражения са насочени срещу високоволтовите подстанции от ниво 330 kV в Одеска, Днепропетровска и Черниговска област. Сривът на подстанция „Подолска“ на север от Одеса и ударите по подстанция „Южна“ край Днепропетровск засегнаха над 600 000 абонати, блокирайки градския транспорт и помпените станции. Успоредно с това атаките по пристанищата Измаил и Килия пресичат дунавската експортна логистика, а прецизният удар по обект в Кременчуг повдига въпроси относно присъствието на чуждестранни специалисти. Анализът разкрива системните последици за военната промишленост и лимитите на градската устойчивост преди зимните месеци.

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Анатомия на инфраструктурния натиск: Пораженията по високоволтовата мрежа 330 kV

Последният цикъл от въздушни удари по украинската територия очертава ясна промяна в тактическия модел: фокусът е изместен от генеративните мощности директно към критичните възли на електропреносната система. Пораженията по подстанция „Подолска“ 330 kV в северната част на Одеска област и подстанция „Южна“ 330 kV край Днепропетровск показват последователно методично прекъсване на системните връзки между отделните енергийни региони. По публикувани данни от местни оператори, в Одеска област ударите са нанесени с използване на реактивни безпилотни летателни апарати от типа „Геран-4“, което показва стремеж към съкращаване на времето за прихващане от страна на местната противовъздушна отбрана.

Мрежата от 330 kV представлява гръбнакът на украинския пренос на електрическа енергия. Тя свързва атомните централи и оцелелите топлоелектрически централи с основните промишлени и градски агломерации. Разрушаването на ключови трансформатори в тези подстанции не просто спира тока локално – то разкъсва стабилността на цялата национална мрежа. Според оценки на специалисти по електроенергетика, подмяната на един автотрансформатор с мощност 330/110 kV изисква не само специфичен логистичен ресурс за транспорт на оборудване с тегло над 100 тона, но и време за монтаж, което при настоящите условия е почти невъзможно да бъде осигурено в бързи срокове.

В Черниговска област съобщенията за пълно изключване на електропреносната мрежа показват, че физическото унищожение на разпределителните уредби е достигнало праг, отвъд който автоматичните системи за защита просто изолират цели региони, за да предотвратят пълно изгаряне на генераторните мощности. Всичко това се случва на фона на изчерпани резерви от оборудване, доставяно от европейски партньори през последните две години.

Дунавският логистичен триъгълник: Натиск върху Измаил и Килия

Докато северните подстанции излизат от строя, южната част на Одеска област е подложена на синхронизиран натиск. Пристанищната инфраструктура в Измаил и Килия, която след блокирането на основните черноморски терминали пое значителна част от украинския износ и внос на стоки от първа необходимост, отново е обект на атаки с безпилотни апарати „Геран-2“. Според наблюдения на местни източници, ударите са насочени не толкова към самите кейови стени, колкото към претоварвателните терминали, горивните резервоари и складовите бази за претоварване на зърно и промишлени товари.

Парализата на дунавските пристанища има пряко отражение върху транспортния капацитет. Дунавският път се превърна в алтернативен артериален канал за снабдяване, през който преминават не само граждански товари, но и оборудване с двойна употреба. Едновременният удар по подстанция „Подолска“ на север и по пристанищните терминали на юг пресича възможностите за вътрешно маневриране с електроенергия за захранване на порталните кранове и железопътните възли, обслужващи порта.

Възстановяването на оперативното претоварване при постоянни прекъсвания на захранването изисква преминаване към дизелови генераторни станции. Това обаче драстично оскъпява обработката на всеки тон товар и забавя логистичните цикли с пъти. Пристанищните операции не са просто товарни дейности; те изискват непрекъсваемо захранване за навигационните системи, логистичните софтуерни платформи и помпените съоръжения.