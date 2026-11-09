/Поглед.инфо/ Подписването на президентския указ в Москва, с който руските оперативни мощности на тютюневата корпорация Japan Tobacco International (JTI) се поставят под временно външно управление, отбелязва крайния етап от разпада на икономическия прагматизъм между Токио и Кремъл. Решението засяга пряко структури от калибъра на санктпетербургския завод „Петро“ и ростовския „Донской Табак“, генерирали десетилетия наред огромна част от приходите на концерна. Докато официалният дипломатически апарат на Япония в лицето на финансовия министър Сацуки Катаяма настоява за незабавна отмяна на мярката и плаши с контрамерки, Токийската фондова борса регистрира светкавичен срив от 19% в стойността на ценните книжа на JTI. Случаят оголва институционалната безпомощност на западните партньори, опитващи се да комбинират официални санкции с продължаваща екстракция на печалби от руския вътрешен пазар.

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Административният капан на временното управление: Механика на руския указ

На 5 ноември в правните регистри на Руската федерация бе публикуван президентски указ, който пренареди конфигурацията в тютюневия сектор на страната. По силата на този документ оперативният контрол върху руските активи на Japan Tobacco International (JTI) се прехвърля изцяло към акционерното дружество „Индустриални активи“.

В обхвата на разпореждането попадат ключови производствени единици. Изпреварващо бе отнет контролът върху завода „Петро“ в Санкт Петербург – най-голямата производствена площадка за цигари на територията на Източна Европа, както и върху базирания в Ростов на Дон завод „Донской Табак“, придобит от японския концерн през 2018 г. за сумата от 1.6 милиарда долара.

Според официално разпространената информация, в правно отношение процедурата не представлява конфискация или национализация. Юридическото лице Japan Tobacco запазва титулярството върху акциите и капиталите на дружествата. Иззети са единствено правото на вземане на оперативни решения, назначаването на изпълнителни директори и разпределянето на дивиденти.

Схемата повтаря вече изпитания механизъм, приложен по-рано спрямо финландския енергиен гигант Fortum, германския Uniper, френския млечен производител Danone и пивоварната компания Baltika (собственост на датската Carlsberg Group). Правното основание се базира на Указ № 302 от април 2023 г., регламентиращ мерките за отговор при изземване или ограничаване на руски активи в чужбина.

Структура на промяната в управлението на JTI в Русия: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Японски акционери (Japan Tobacco Inc.) │ └──────────────────────────────┬──────────────────────────────┘ │ (Формална собственост запазена) ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Управление през АО „Индустриални активи“ │ │ - Оперативни решения │ │ - Назначаване на мениджмънт │ │ - Контрол върху финансовите потоци и дивидентите │ └──────────────────────────────┬──────────────────────────────┘ │ ┌───────────────────────┴───────────────────────┐ ▼ ▼ ┌───────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐ │ Завод „Петро“ │ │ „Донской Табак“ │ │ (Санкт Петербург) │ │ (Ростов на Дон) │ └───────────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘

Разликата тук е, че за разDifference от европейските компании, които бързаха да обявят счетоводни загуби и отписване на активи, японският мениджмънт правеше всичко възможно да забави излизането си от Русия.

Реакцията в Токио: Дипломатически протести срещу борсовия срив

Новината за президентския указ предизвика светкавична реакция в Япония. Министерството на финансите в Токио излезе с официална позиция. Финансовият министър Сацуки Катаяма определя решението на Москва като „абсолютно непредвидимо и нарушаващо правата на чуждестранните инвеститори“. Японското правителство отправи искане за незабавна отмяна на разпореждането и заяви, че проучва възможности за реагиране.

Пазарът реагира без да чака дипломатическите ноти. На Токийската фондова борса (TSE) книжата на Japan Tobacco претърпяха срив с 19% в рамките на една търговска сесия. Това е най-резкият спад в оценката на компанията за последните две десетилетия.

Реакцията на инвеститорите е рационална. За JTI руският пазар не е периферен клон, а основен генератор на ликвидност. По данни от финансовите отчети на групата за 2023 г., операциите в Русия осигуряват приблизително 25% от общата оперативна печалба на глобалния концерн. JTI контролира около 37% от целия тютюнев пазар в Руската федерация чрез марки като Winston, Camel, LD и Sobranie.

Делът на руския пазар във финансовия профил на JTI: - Удел от оперативната печалба на глобалната група: ~25% - Пазарен дял в Руската федерация: ~37% - Реакция на Токийската фондова борса: -19% спад на пазарната капитализация

Възниква въпросът какво точно е очаквал мениджмънтът в Токио, когато се опитваше да балансира между директивите на Г-7 и реалността на търговския си баланс.