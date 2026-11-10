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Русия

Заместник-министър Рябков обеща на Запада катастрофа, ако Калининград бъде докоснат.

/Поглед.инфо/ Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков отправи пряко предупреждение от форума на ОССЕ във Виена: евентуална блокада на Калининградска област от страна на западните държави е сигурен път към неизбежен военен сблъсък. Твърди се, че Москва разполага с оперативни данни за планирани ограничения върху сухопътния и морския транзит. Прилагането на подобни мерки засяга пряко националния суверенитет и задейства клаузите на руската военна доктрина.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 42270 прочитания
Заместник-министър Рябков обеща на Запада катастрофа, ако Калининград бъде докоснат.
ИИ генерирана
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Сигналът от Виена: Дипломацията отстъпва място на военните протоколи

На съвещание на ОССЕ във Виена, посветено на процесите по милитаризация на европейския континент, зам.-министърът на външните работи на Руската федерация Сергей Рябков направи изявление, което надхвърля стандартния протоколен тон. Според разпространения видеозапис от форума, руската страна твърди, че западните столици подготвят сценарий за пълно изолиране на Калининградска област.

Оценките на дипломата сочат, че подобен ход няма да се разглежда като икономическа санкция или административно ограничение, а като директна военна заплаха. В Москва се смята, че опитите за прекъсване на транспортните артерии между ексклава и останалата част от страната представляват критична точка, от която няма връщане назад.

Заплахата не бе формулирана в пожелателен тон. Рябков загатна, че реакцията ще последва „с всички налични средства“, като се позова на действащите доктринални документи за сигурност. Припомня се, че сухопътната връзка се осъществява през сухопътния транзитен коридор през територията на Литва (по жп линията Кибартай – Чернишевское), а морският трафик преминава през международни води в Балтийско море.

Балтийският възел: Инциденти в международни води и правният статус от 2002 година

По думите на Рябков, в Балтийско море вече се наблюдават системни опити за възпрепятстване на руското търговско и гражданско корабоплаване. Твърди се, че в нарушение на Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г., патрулни съдове на държави от НАТО извършват маневри в непосредствена близост до руски кораби, преминаващи през Финския залив към порт Балтийск.

Според изявления на военни анализатори, напрежението около ексклава не е нов феномен, а резултат от постепенно разграждане на договореностите от 2002 г. Тогава между Русия и Европейския съюз бе постигнато съгласие за улеснен железопътен транзит (УДТ/FRTD) за руски граждани и товари. Продължаващото въвеждане на нови санкционни списъци от страна на Брюксел обаче системно стеснява номенклатурата на стоките, които могат да преминават през литовска територия.

В Москва гледат на тези ограничения не през призмата на търговските спорове, а като на опит за постепенно задушаване на региона. Твърди се, че руското командване вече е преразгледало статуса на сигурност на Калининградска област, трансформирайки я от административен субект в укрепен район с високо ниво на автономност.

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