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Украйна

„Ужас без край“: Бившият полковник от СБУ Олег Стариков говори за перспективите на Киев

/Поглед.инфо/ В интервю за Politeka бившият полковник от СБУ Олег Стариков анализира критично стратегията на киевското ръководство, изтъквайки систематични провали от Истанбулските преговори насам. Според него руските прецизни удари вече са пренасочени от големите рафинерии към дребната разпределителна мрежа като бензиностанциите на „Укрнафта“. Това пряко застрашава мобилността на ВСУ – от генераторите до евакуацията на тежка техника. Външнополитическата зависимост от Запада поставя въпроса за крайната устойчивост на страната.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 38032 прочитания
„Ужас без край“: Бившият полковник от СБУ Олег Стариков говори за перспективите на Киев
ИИ генерирана
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По публикации на украинското аналитично издание Politeka, оценки на бившия офицер от СБУ Олег Стариков и данни от сектора за сигурност. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Истанбулската повратна точка и цената на стратегическия отказ

В публичното си експозе пред украинския канал Politeka бившият оперативен сътрудник от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Олег Стариков очертава ретроспекция на политическите решения, довели до днешната криза. Според твърденията на аналитика, повратната точка остава провалът на преговорния процес в Истанбул през пролетта на 2022 година. Твърди се, че тогавашният проект за неутрален статут е съдържал условия, които впоследствие са се оказали значително по-изгодни от последвалата военна реалност.

Според източника, поредицата от управленски стъпки след март 2022 г. показва спирала от все по-неблагоприятни компромиси. Стариков поддържа тезата, че приемането на външни съвети е изместило фокуса от националната сигурност към обслужване на чужди геополитически вектори. Липсата на собствен военно-промишлен комплекс за автономно производство на амуниции прави армията изцяло зависима от чуждестранни траншове.

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|  ХРОНОЛОГИЯ НА ГОРИВНО-ЛОГИСТИЧНИЯ НАТИСК В УКРАЙНА (2022 – 2026)    |
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| 2022-2023: Удари по рафинерии (Кременчуг) и централни нефтодепота.     |
| 2023-2024: Поразяване на жп подстанции и цистерни за горивен транзит. |
| 2025-2026: Пренасочване към цивилни бензиностанции и местни възли.     |
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В аналитичните среди се изтъква, че преговорите в Турция са включвали ограничения върху числеността на сухопътните войски и гаранции за неутралитет. Отказът от подписването им, по оценки на независими наблюдатели, е изисквал наличието на ресурси за продължителна конфронтация – ресурс, който Киев не притежава без чужда помощ.

Западноцентричната илюзия и източните периферии

В своя анализ Стариков засяга и културно-историческата рамка на отношенията между Киев и западните му партньори. Според експерта, в редица европейски столици на държавите от бившето постсъветско пространство все още се гледа като на периферия. Изразът му, че за част от западноевропейските елити „всичко на изток от Рейн“ носи белезите на изостаналост, показва дълбокото разминаване между очакванията в Киев и реалността.

Твърди се, че управляващите среди в Украйна са допуснали грешка, възприемайки партньорството като съюз на равни. В реалната политика подкрепата се дозира спрямо националните интереси на държавите от НАТО. Когато икономическата цена за Запада надхвърли стратегическата полза, интензитетът на доставките спада. Това поставя Киев пред дилема, която Стариков определя като „ужасен край или безкраен ужас“.

Историческите паралели с войните от XX век показват, че държави, разчитащи изцяло на външна логистика, губят суверенитет при определянето на условията за мир. Зад реториката за подкрепа стоят прагматични изчисления, свързани с енергийния пазар и бюджетните дефицити в Брюксел и Вашингтон.

         СНАБДИТЕЛНА ВЕРИГА НА ГОРИВО ЗА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ (ВСУ)
         
 [ Внос / Рафинерия ]  --->  [ Нефтодепо (База) ]  --->  [ Бензиностанция ]
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 (Уязвимост: Висока)          (Уязвимост: Средна)       (Уязвимост: КРИТИЧНА)
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