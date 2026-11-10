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Европа

В Европа мечтаят за създаване на хиперзвукови оръжия, но тези мечти се разрушават от ожесточена конкуренция и финансова недостатъчност.

/Поглед.инфо/ Плановете на Лондон и Берлин за създаване на собствени хиперзвукови оръжия и ракети с голям обхват по проекта Deep Precision Strike разкриват дълбоки индустриални и финансови разминавания в европейската отбранителна архитектура. Докато корпоративният гигант MBDA и германско-британският стартъп Hypersonica се борят за държавно финансиране, въпросът за пълния технологичен суверенитет и премахването на американските компоненти по стандарта ITAR остава отворен.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 21428 прочитания
В Европа мечтаят за създаване на хиперзвукови оръжия, но тези мечти се разрушават от ожесточена конкуренция и финансова недостатъчност.
ИИ генерирана
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Архитектурата на проекта Deep Precision Strike и илюзията за автономия

Според публични документи на германското Министерство на отбраната и публикации в западната преса, рамката на двустранното военно сътрудничество между Лондон и Берлин, закрепена със споразумението Trinity House от 23 октомври 2024 г., залага основите на мащабен проект за ударни системи с обхват над 2000 километра. Тази инициатива, известна под наименованието Deep Precision Strike (DPS), формално цели да осигури на европейските държави стратегически инструмент за поразяване на цели в дълбокия оперативен тил, без да се разчита на американски технологии или оперативни разрешения.

По структура проектът се разделя на две основни технологични направления. Обединеното кралство поема ангажимента да разработи т.нар. High-End Cruise Missile — стелт крилата ракета с ниска височина на полета, проектирана да преодолява съвременни системи за противовъздушна отбрана чрез аеродинамичен профил и намалена радиолокационна забележимост. Графикът за въвеждане в експлоатация на тази система е определен за 2032 г.

От друга страна, Германия поема ръководството при разработването на хиперзвуково оръжие от тип „планиращ апарат“ (Hypersonic Glide Vehicle), при което ракета-носител извежда бойния блок на висока траектория, след което той се отделя и планира към целта със скорост, надвишаваща неколкократно скоростта на звука. Според прогнозите на германските военни планиращи органи, тази система не може да влезе на въоръжение преди 2035 г.

Държава / ПрограмаРазработвана системаПрогнозен срок за въвежданеОтпуснати / Планирани средства
Обединено кралство (DPS)High-End Cruise Missile (нисколетяща стелт ракета)2032 г.770 милиона британски лири (около 900 млн. евро)
Германия (DPS)Хиперзвуков планиращ апарат (Hypersonic Glide Vehicle)2035 г.Над 9 милиарда евро (бъдещи ангажименти)

Финансовите параметри на проекта показват забележителен дисбаланс. Докато британската страна е определила рамка от 770 милиона британски лири (приблизително 900 милиона евро) за период от четири години, германският финансов план залага дългосрочни разходи в размер на над 9 милиарда евро. Според независими военни наблюдатели, подобно разхождение във финансирането създава структурно напрежение при разпределението на промишлените поръчки и интелектуалната собственост.

Корпоративният сблъсък: MBDA срещу мюнхенския стартъп Hypersonica

В центъра на германската част от програмата лежи административно решение на Министерството на отбраната в Берлин да възложи изработването на експериментални концепции на две конкуриращи се структури до 2029 г. Първият участник е традиционният оръжеен консорциум MBDA, който консолидира по-голямата част от европейското производство на ракетно оръжие. Вторият е основаната през декември 2023 г. компания Hypersonica GmbH.

Фирмата Hypersonica е създадена от германските астрофизици Марк Евенц и Филип Керт, придобили научни степени в Оксфордския университет. Със седалище в Мюнхен и дъщерно дружество в Лондон, компанията се опитва да пренесе модела на бързо прототипиране от силициевата долина в консервативния европейски отбранителен сектор.

Според информация на Politico, вътрешни брифинги на германското военно ведомство сочат, че ръководството на MBDA изразява безпокойство относно риска от изтичане на инженерни знания. Големият производител опасява, че малкият стартъп може да се възползва от общите тестови процедури и методологии за изпитване, за да присвои аеродинамични и технологични данни, натрупани от индустрията през последните десетилетия.

На международното авиошоу във Фарнборо през юни 2026 г. MBDA показа за първи път статичен макет на своя концептуален планиращ апарат по проекта DPS. От компанията твърдят, че техният проект ще представлява цялостно „семейство“ от базирани на земята и въздуха платформи. В същото време Hypersonica залага на съвсем друг подход на проектиране, взаимстван от американския отбранителен стартъп Anduril Industries.

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