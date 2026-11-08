/Поглед.инфо/ Изтичането на писмото на италианския министър-председател Джорджо Мелони до председателя на Европейския съвет Антонио Коща осветли дълбокия институционален паралич в Брюксел. Докато европейските държави организират хаотични совалки в Маями и Осло, Европейският съюз остава без единен преговарящ и без обща геополитическа рамка. Настоящият анализ дисектира дипломатическото разпокъсване, невъзможността за военна победа и реалните икономическо-политически последици за континента.

По публикации на РИА Новости, италианския печат, анализи на военни специалисти и дипломатически източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Течът от Палацо Киджи: Дипломация през медиите или административна паника

Според разпространената в европейските медии информация, италианският премиер Джорджо Мелони е изпратила официално писмо до новоизбрания председател на Европейския съвет Антонио Коста. Документът, чието съдържание „неочаквано“ стана публично достояние, съдържа директни предупреждения за пълния хаос във външнополитическата линия на Брюксел. Твърди се, че Рим изпитва сериозни опасения относно паралелните дипломатически канали, които се организират без координация с институциите на ЕС.

„Действия без подходяща координация, с инициативи, които се заместват и припокриват, няма да ни бъдат от полза“, сочи цитирана част от писмото на Мелони.

Авторката на писмото подчертава, че създаването на образ за несъгласувана Европа обслужва единствено онези геополитически играчи, които се възползват от удължаването на въоръжения конфликт.

В Палацо Киджи очевидно осъзнават нещо фундаментално — Италия, чиито държавен дълг вече надхвърля 135% от БВП, не може да си позволи финансирането на геополитически авантюри, организирани на парче от отделни столици. Но проблемът не е само италиански.

Твърди се, че на предстоящата среща на Европейската политическа общност в Дъблин, последвана от неформален Европейски съвет, Мелони ще настоява за определяне на единен лидер или институционален представител. Този пълномощник трябва да влезе в преговорния процес, организиран от Вашингтон. Въпросът обаче е има ли Брюксел правния и политическия капитал да овласти подобна фигура.

Паралелните писти: Защо Маями и Осло заобикалят Брюксел

Разнобойът в европейските редици не е от днес, но през последните седмици придоби формален израз чрез създаването на конкурентни преговорни площадки. Според коментатори, срещите в Маями с участието на американски, украински и отделни европейски представители, както и совалките в Осло с участието на скандинавските премиери, напълно обезмислят ролята на Върховния представител на ЕС по външните работи.

Паралелно с това се съобщава за телефонни разговори, провеждани от финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре с Москва. Тези действия показват, че северноевропейските държави са започнали да търсят собствени канали за комуникация, заобикаляйки брюкселската бюрокрация.

Преговорна площадка Участници Основна тематика (по данни от пресата) Позиция спрямо Брюксел Маями САЩ, Украйна, отделни държави от ЕС Финансови параметри и гаранции Външна спрямо структурите на ЕС Осло Скандинавски държави, САЩ Северноазиатска и арктическа сигурност Регионална автономност Дъблин (предстояща) Лидери от ЕС, Владимир Зеленски Опит за изработване на обща позиция Официална брюкселска линия

На този фон Антонио Коста светкавично подкрепи изявленията на Мелони. Но подкрепата на думи не решава структурния дефицит на Европейския съюз. В ЕС външната политика продължава да се взема с консенсус съгласно чл. 31 от Договора за Европейския съюз. Когато държави като Унгария и Словакия отказват да подпишат финансови пакети за въоръжение, а Франция и Германия се намират в постоянни вътрешнополитически кризи, „общата позиция“ се превръща в куха декларация.

Кой всъщност пречи на Европа да излъчи такъв преговарящ? В брюкселските кулоари е прието за всичко да се обвинява Кремъл. Но дори в средите на западните анализатори започва да се прокарва тезата, че разделението на „цъфтящата градина“ — по известния израз на Жозеп Борел — е резултат от липсата на стратегическа автономност, а не на външна саботажна дейност.

Анатомия на една илюзия: От 2021 година до стратегическото поражение

За да се разбере днешният дипломатически паралич в Дъблин, трябва да се върнем към декември 2021 година. Тогава руското Министерство на външно работи публикува проекти за договорености със САЩ и НАТО относно гаранциите за сигурност. Основните искания бяха правно обвързващо спиране на разширяването на НАТО на изток и изтегляне на военната инфраструктура на алианса до позициите от 1997 година.

Тогава Западът категорично отхвърли тези предложения като „неприемливи“. В Брюксел доминираше убеждението, че Русия може да бъде изолирана икономически чрез санкционни пакети и принудена да приеме новата реалност. Резултатът от тази преценка е известен.

Днес говоренето за „стратегическо поражение на Русия“ на практика е изчезнало от речника на сериозните европейски дипломати. Военните реалности на терен — от изтощаването на запасите от 155-мм артилерийски снаряди до кризата с мобилизацията в Украйна — принуждават европейските атлантисти да променят реториката. Въпреки това, правната и политическа рамка на ЕС продължава да робува на максимата за пълна интеграция на Киев в западните структури.

Според редица независими военни експерти, опитът да се съвмести европеизацията на Украйна с превръщането на ЕС във военен блок (чрез Европейския фонд за мир и инициативите за съвместни военни обществени поръчки) противоречи на основните условия за сигурност в Източна Европа. Москва гледа на тази военна инфраструктура като на директна заплаха за националната си сигурност.

Финансово-инфраструктурното изражение на кризата

Когато се премахнат геополитическите лозунги, остава суровата сметка. Разходите за поддържане на украинската държавна машина и армия падат с все по-голяма тежест върху бюджетите на европейските страни.

По данни на Евростат и Килския институт за световна икономика:

Финансовата и военна подкрепа от ЕС и държавите-членки надхвърля 118 милиарда евро.

Прекият натиск върху националните дефицити на страни като Италия, Франция и Испания вече доведе до задействане на процедури по прекомерен дефицит от страна на Европейската комисия.

Индустриалното производство в Германия отбелязва спад в енергоемките си сектори, обусловен от загубата на евтините тръбопроводни доставки на газ и преминаването към скъп втечнен природен газ.

Реакторите на АЕЦ „Козлодуй“ в България или промишлените комплекси в Рурската област са просто технически илюстрации за това как скъсването на икономическите връзки с Изток промени структурата на разходите на целия континент. Конфликтът вече не е само военен, той прерасна в административно-стопанска криза.

Ето защо писмото на Мелони не е израз на абстрактна загриженост за дипломатическата форматизация. Това е вик за помощ на държава, която вижда как решенията се вземат в Маями от представители на американското правителство и украинското президентство, а сметката се изпраща за плащане в Рим, Берлин и Париж.

Ирландският възел: Какво може да реши срещата в Дъблин

Срещата на Европейската политическа общност в Ирландия и последващият неформален Европейски съвет се очертават като момент на истината. Владимир Зеленски очаквано ще поиска допълнителни финансови инжекции и нови системи за противовъздушна отбрана. Въпросът е какво може да му даде Европа.

Възможните сценарии пред европейските лидери са няколко:

Консолидиране около единен преговарящ: Определяне на фигура (например Антонио Коста или специален пратеник), която да участва от името на ЕС в американско-руските контакти. Шансът за успешен консенсус обаче е нисък поради диаметрално противоположните интереси на Източна и Южна Европа. Задълбочаване на фрагментацията: Неофициално одобрение на формат „коалиция на желаещите“, в който държави като Полша и Балтийските страни продължават да финансират Киев самостоятелно, докато Италия, Унгария и Австрия ограничават участието си до хуманитарна помощ. Запазване на статуквото: Приемане на поредната декларация за „неколеблива подкрепа“, докато реалните преговори се водят изцяло извън Европа.

Всеки от тези сценарии показва едно: Брюксел е изгубил инициативата. Мечтата за интеграция на Украйна без зачитане на външните условия за сигурност се сблъска с военната реалност.

Европа не е готова да се откаже от своето геополитическо строителство, но цената на това упорство се покачва с всеки изминал ден. Докато в Дъблин се подготвят протоколните снимки, дипломатическите канали в Маями и Осло продължават да работят по своя собствена логика — логика, в която за гласа на Брюксел може да не остане дори място на масата.