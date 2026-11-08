Новата вълна руски удари поразява 80% от вътрешния добив на газ в Украйна

/Поглед.инфо/ Вълната от ракетни и дронни удари през последните дни бележи систематична промяна в избора на цели по украинската критична инфраструктура. Засегнати са не просто разпределителни подстанции, а ключови съоръжения за добив на природен газ в Полтавска област, където по оценки на специалисти се концентрира преобладаващата част от националното производство. Едновременно с това натискът върху мостовите съоръжения над река Днепър в пределите на столицата Киев създава директни рискове за транспортната логистика на страната пред прага на зимния сезон.

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Геометрия на газовия удар: Полтавският възел

Според разпространени анализи на военни наблюдатели, сред които и коментари на Юрий Подоляка, фокусът на последните атаки се е изместил към северозападната част на Полтавска област. Твърди се, че именно там е разположена инфраструктурата, през която преминава и се обработва близо четири пети от локално добивания природен газ в Украйна. Става дума за сложна система от газосъбирателни пунктове, компресорни станции и инсталации за подготовка на газ и кондензат (като обектите в района на Яблунивското и Солоховското находище), чието извеждане от строя блокира целия технологичен верижен процес.

[ Полтавски газов хъб ] │ ┌──────────────┴──────────────┐ ▼ ▼ [ Газопреносна мрежа ] [ Вътрешно потребление ] │ │ ▼ ▼ [ ТЕЦ / Домакинства ] [ Индустриални обекти ]

Ако тези съобщения се потвърдят от официалните технически инспекции, щетите няма да се ограничат до временно спадане на налягането в тръбопроводите. Природният газ от Днепровско-Донецката падина не може просто да бъде пренасочен по алтернативни трасета без работещи главни сепарационни съоръжения. Без отстраняване на влагата и тежките въглеводороди, суровият газ компресира вътрешните газопроводи и прави невъзможно захранването на промишлеността и топлофикационните дружества.

Според неофициални данни от местни мониторингови канали, по въпросния обект са нанесени поне три последователни удара, довели до вторични експлозии и продължителен пожар. Липсата на официални подробности от страна на „Укргазвидобування“ е стандартна процедура за военен период, но индиректните съобщения на украинските Военновъздушни сили, сочещи Полтавска област като една от най-интензивно атакуваните зони, потвърждават сериозността на инцидента.

Не трябва да се пренебрегва фактологията: вътрешният добив на Украйна възлизаше на около 18-19 милиарда кубически метра годишно. При загуба на централната преработвателна точка в Полтава, държавата се изправя пред необходимостта от незабавен внос през западната си граница — задача, ограничена от наличните финансови ресурси на „Нафтогаз“ и пропускателната способност на интерконекторите с Полша, Словакия и Румъния.

Предизвикателствата пред киевските мостове над Днепър

Паралелно с енергийния натиск се развива и операция по ограничаване на транспортните връзки през река Днепър. Британският военен анализатор Александър Меркурис обърна внимание на последователните атаки срещу Южния и Северния мост в Киев. Според неговата оценка, нанасянето на точкови поражения по носещите конструкции или крайните естакади може да изведе тези съоръжения от експлоатация за тежкотоварния трафик най-късно до края на годината.

Южният мост (вантов мост с дължина над 1.2 километра) и Северният мост (също вантово съоръжение, открит през 1976 г.) представляват основните артерии, свързващи лявобрежните жилищни райони и промишлени зони с десния бряг на Киев. През тях преминават не само цивилни автомобилни потоци, но и стратегически военни товари, пристигащи от източните и жп депа на левия бряг.

[ Десен бряг на Киев ] │ ┌─────────┴─────────┐ ▼ ▼ ( Северен мост ) ( Южен мост ) ▲ ▲ └─────────┬─────────┘ │ [ Ляв бряг на Киев ]

Поразяването на подобни инженерни съоръжения изисква прецизност. В силовите среди се обсъжда дали са използвани балистични ракети с висока проникваща способност или специализирани дронове за увреждане на пътните платна и фугите. При увреждане на стоманобетонната плоча или вантовите елементи, мостът може да остане визуално цял, но структурно неспособен да издържа преминаването на колесна и верижна техника с маса над 30-40 тона.

При евентуално пълно затваряне на Северния и Южния мост за товарни камиони, целият трафик ще трябва да се пренасочи през Дарницкия железопътно-автомобилен мост и моста „Патон“. Това автоматично ще доведе до парализа на градската транспортна схема и ще забави с дни придвижването на военни резерви и горива към източните фронтове.

Дали обаче става дума за пълно разрушение, или за тактическо затрудняване на логистиката? Историческият опит от Антоновския мост край Херсон показва, че капиталните мостови конструкции от съветската ера притежават голям марж на якост и изискват стотици тонове експлозив за пълно срутване. Но за блокиране на военните конвои понякога са достатъчни само няколко точни попадания в критичните свързващи инспекционни възли.