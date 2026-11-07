Яков Кедми: Ленин спаси Русия, Европа роди нацизма, а Америка губи доверието на света!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Спасиха ли болшевиките Русия от разпадане? Защо Яков Кедми смята Ленин и Сталин за политически гиганти, а Октомврийската революция – за събитие, променило съдбата на човечеството? Във втората част на разговора ни Кедми отправя тежки обвинения към Европа за историческото ѝ отношение към нацизма и обяснява защо Москва вече не може да разчита на американските гаранции. Може ли Тръмп да договори мир в Украйна? И защо революциите побеждават тогава, когато властта губи връзка с народа? Един разговор за историята, която продължава да определя бъдещето.