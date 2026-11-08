/Поглед.инфо/ Китай започна 43-тата си научноизследователска експедиция до Антарктида с церемония в град Саня, провинция Хайнан. В мисията участват над 600 души от повече от 100 научни и изследователски институции.

Експедицията се подпомага от ледоразбивачите „Сюелун“ и „Сюелун 2“ и още един кораб, като се очаква екипът да се завърне през април 2027 г. Основните задачи включват модернизиране на китайските научни станции и логистичната мрежа, наблюдение на полярния океан и изследване на ледниците и екосистемите. Ще бъдат завършени строителните дейности на станция „Цинлин“. Предвидени са също изпитания на китайско оборудване, включително безпилотни летателни апарати и специализирани машини.

В експедицията ще участват и международни учени, а Китай ще си сътрудничи с Норвегия, Чили и България в изследванията на антарктическите ледени покривки, геологията и снежно-ледената среда.