Абонирай се
Европа

След разпада на икономическия модел: Как стратегията на Алис Вайдел за преструктуриране на ЕС цели демонтаж на брюкселската бюрокрация

/Поглед.инфо/ Радикалното преструктуриране на Европейския съюз, предложено от съпредседателя на „Алтернатива за Германия“ (AfD) Алис Вайдел, поставя на изпитание самата институционална архитектира на континента. Докато управляващите среди в Брюксел определят реториката за „Дексит“ като екзистенциална заплаха за общия пазар, подробният анализ на партийните документи от конгресите в Риеса и Магдебург показва, че основната цел на партийния съвет е премахването на наднационалния политически вертикал и демонтажът на централизираните правомощия на Европейската комисия. Разглежда се план за пълно възстановяване на суверенитета на националните парламенти, приортетно прилагане на националното законодателство пред решението на Люксембург и отмяна на климатичните нормативи, притискащи германската индустрия.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 21600 прочитания
След разпада на икономическия модел: Как стратегията на Алис Вайдел за преструктуриране на ЕС цели демонтаж на брюкселската бюрокрация
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Блефът „Дексит“ и икономическият усмирителен ред на Бундесбанк

Реториката около потенциалното излизане на Федерална република Германия от Европейския съюз — т.нар. Dexit — отново се превърна в централна точка на политически сблъсък в Бундестага. Когато съпредседателят на „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел определи британското напускане на ЕС (Brexit) като „абсолютно правилно решение“ и модел за подражание при липса на структурна реформа, политическият естаблишмънт в Берлин реагира с незабавна мобилизация. Според оценки на водещи германски икономически институти като Ifo (Институт за икономически изследвания в Мюнхен) и DIW Berlin, евентуално изолиране на страната от общия пазар би довело до незабавен спад на брутния вътрешен продукт с между 5% и 10%, срив на експортноориентираното производство и дълбока дестабилизация на банковия сектор.

Въпреки това, внимателният прочитащ на партийната програма на AfD, приета на конгресите в Риеса и впоследствие доразвита в Магдебург, показва по-различна картина. Заплахата с референдум за напускане не се разглежда от анализаторите като незабавен оперативен план за първия ден от евентуално участие на партията във федералното правителство, а като класически преговорен лост от последна инстанция. Германия остава най-големият бенефициент от липсата на вътрешни митнически бариери и валутни рискове в рамките на Еврозоната. Според данни на Федералната статистическа служба Destatis, над 50% от германския износ е насочен именно към останалите страни членки на ЕС.

Следователно, пълното разкъсване на тази връзка би означавало самоликвидация за индустриални гиганти, чиито вериги за доставки са разпръснати от Полша и Чехия до Северна Италия. В същото време обаче, сегашната позиция на AfD отразява растящото недоволство на малкия и средния бизнес (т.нар. Mittelstand) от брюкселския регулаторен натиск. Тезата, че Германия е твърде интегрирана, за да си тръгне, съжителства с контратезата, че текущият модел на ЕС изсмуква капитал от индустриалното ядро, за да финансира субсидиарни програми и наднационални зелени инициативи.

Анатомия на плана „Вайдел“: От Риеса до Магдебург

Същността на предложението, формулирано от Вайдел и партийния апарат на AfD, представлява не просто козметична реформа, а радикално пренаписване на Договора от Лисабон. В документацията на партията ясно се поставя искането за преобразуване на ЕС в „Европейска общност от народи“ (Bund europäischer Nationen) — концепция, която в голяма степен препокрива структурата на старата Европейска икономическа общност (ЕИО) отпреди Договора от Маастрихт от 1992 г.

Основният стълб в тази концепция е пълното възстановяване на примата на националното право над общностното. Според настоящата правна рамка, утвърдена от Съда на Европейския съюз в Люксембург, решенията на европейските институции имат предимство пред националните конституции. AfD настоява Федералният конституционен съд в Карлсруе да получи окончателно право на вето върху всеки регламент или директива, произхождаща от Брюксел, ако тя противоречи на германския национален интерес или на Основния закон (Grundgesetz).

Вторият ключов елемент от плана е премахването на Европейския парламент в сегашния му вид. Според стратезите на AfD, Европейският парламент не притежава класическа легитимност, тъй като не спазва принципа „един човек — един глас“ (поради дегресивната пропорционалност, даваща по-голяма тежест на малките държави) и служи предимно като генератор на паневропейска бюрокрация. Вярва се, че законодателната власт трябва да бъде върната изцяло на съветите на министрите, съставени от пряко избрани представители на националните правителства, като се възстанови изискването за пълно единодушие при вземането на решения.

Планът предвижда и окончателно премахване на длъжността председател на Европейската комисия, както и свиване на самия комисарски апарат до технически секретариат без право на законодателна инициатива. По същество това означава демонтаж на политическата роля на фигури като Урсула фон дер Лайен и превръщането на Комисията в обикновена административна служба за координация на търговските споразумения.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Финландия в разбитото натовско корито! Подкрепата за Алианса на фона на икономическите проблеми падна на 13%
Европа

Финландия в разбитото натовско корито! Подкрепата за Алианса на фона на икономическите проблеми падна на 13%

/Поглед.инфо/ Финландия преживява най-тежкия прелом в съвременната си история, след като сривът на нейните два традиционни външнополитически стълба — прагматичният неутралитет с Москва и безусловните гаранции от Вашингтон — остави Хелзинки в геополитическа и икономическа безизходица. На фона на рекордните 10,4% безработица, публичен дълг надхвърлящ 90% от БВП и срив на доверието в САЩ до критичните 13%, премиерът Петери Орпо публично изрази недоволство от действията на Вашингтон. Отказът от руските суровини и милитаризацията изтощават финландския бюджет, докато източните гранични региони губят милиарди евро годишно.

08.11.2026 07:06
Иран предупреждава: Нова война със САЩ и Израел може да промени целия Близък изток
Свят

Иран предупреждава: Нова война със САЩ и Израел може да промени целия Близък изток

/Поглед.инфо/ Сигналите, идващи от Техеран през последните седмици, показват фундаментална промяна в стратегическата рамка на иранското възпиране. Анализът на последните изявления на водещи ирански експерти, сред които професор Сейед Мохамед Маранди, разкрива отказа на Иран да приема модела на „контролирани“ или „ограничени“ военни удари от страна на САЩ и Израел. Техеран откровено предупреждава, че всеки нов военен инцидент ще прерасне в широк регионален конфликт с преки последици за световните енергийни доставки и вътрешнополитическата стабилност във Вашингтон.

08.11.2026 06:48
Новата вълна руски удари поразява 80% от вътрешния добив на газ в Украйна
Украйна

Новата вълна руски удари поразява 80% от вътрешния добив на газ в Украйна

/Поглед.инфо/ Вълната от ракетни и дронни удари през последните дни бележи систематична промяна в избора на цели по украинската критична инфраструктура. Засегнати са не просто разпределителни подстанции, а ключови съоръжения за добив на природен газ в Полтавска област, където по оценки на специалисти се концентрира преобладаващата част от националното производство. Едновременно с това натискът върху мостовите съоръжения над река Днепър в пределите на столицата Киев създава директни рискове за транспортната логистика на страната пред прага на зимния сезон.

08.11.2026 06:38
Русия оглави световната класация на страните с най-красиви жени, побеждавайки заклетите си съперници.
Свят

Русия оглави световната класация на страните с най-красиви жени, побеждавайки заклетите си съперници.

/Поглед.инфо/ Международната туристическа платформа Mytour и медийният проект Wasted разпространиха глобална класация на държавите с най-привлекателно женско население, в която първото място бе отредено на Русия. Публикуваният рейтинг, изпреварващ традиционни лидери като Венецуела и Индия, вече предизвиква сериозни дискусии в индустрията. Редакцията на „Поглед.инфо“ подлага на детайлен дисекция методологията на изследването, демографските реалности зад славянско-евразийския фенотип, икономическите интереси на туристическите платформи и променящите се глобални критерии за визуален капитал.

08.11.2026 06:29
Негодни държави: Западът мрази Русия за всичко хубаво. История, която всеки трябва да знае!
Русия

Негодни държави: Западът мрази Русия за всичко хубаво. История, която всеки трябва да знае!

/Поглед.инфо/ Историческата ретроспекция на взаимоотношенията между Русия и водещите западни държави разкрива дълбока системна асиметрия между предоставената геополитическа, военна и ресурсна помощ и последвалата външнополитическа ориентация на държави като САЩ, Франция, Германия, Швеция, Норвегия, Финландия и балтийските страни. Документалните масиви от XVIII до XX век потвърждават ключови епизоди — от отказа на Екатерина II да потуши американската революция до прехвърлянето на територии и промишлена инфраструктура след Втората световна война. Анализът проследява трансформациите на тези исторически натрупвания в съвременния геополитически контекст.

08.11.2026 06:20
Доходност над 5%: Федералният резерв загуби контрол над 10-годишните книжа
Свят

Доходност над 5%: Федералният резерв загуби контрол над 10-годишните книжа

/Поглед.инфо/ Преминаването на 5-процентовия праг при доходността на 10-годишните американски държавни облигации очертава границата на една неизбежна фискална криза. Във Вашингтон политическият елит продължава да поддържа илюзията за контрол, докато структурата на държавния дълг навлиза в самовъзпроизвеждаща се спирала. Данните за последните 45 години разкриват дълбокия системен проблем: пълният отказ от бюджетна дисциплина и фаталният конфликт между приходи и разходи.

07.11.2026 22:00
Трендове в Камарата на представителите: Финансови потоци и електорални победи в новия Конгрес
Свят

Трендове в Камарата на представителите: Финансови потоци и електорални победи в новия Конгрес

/Поглед.инфо/ Данните за състава на новия Конгрес на САЩ показват продължаваща тенденция на демографска и идеологическа трансформация в редиците на Демократическата партия. Според публични доклади и медийни анализи, процентът на представителите, идентифициращи се с малцинствени и специфични социални групи, отбелязва плавно увеличение. Анализът на финансирането, партийните машини и лобистките фондове разкрива дълбокия разлом в американското общество, където културните войни се превръщат в основно оръжие за електорална мобилизация.

07.11.2026 21:45
Брюксел търси пощенски гълъб до Москва: Кой от петимата европейски лидери има телефонния номер на Кремъл
Свят

Брюксел търси пощенски гълъб до Москва: Кой от петимата европейски лидери има телефонния номер на Кремъл

/Поглед.инфо/ Докато Белият дом подготвя двустранни канали за комуникация с Москва, Брюксел изпада в паника от вероятността новата архитектура на сигурност в Европа да бъде договорена без участието на ЕС. Европейските столици търсят лидер, който да проведе разговори с Кремъл, но липсата на единен мандат и дълбоките икономически противоречия между отделните държави членки заплашват да оставят континента в ролята на пасивен наблюдател на собственото си бъдеще.

07.11.2026 21:30