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Георги Марков: Европа е пред политическо земетресение! Макрон и Мерц губят почва под краката си!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Европа навлиза в период на политически сътресения, които могат да променят съдбата на целия континент! Във втората част на разговора ми с Георги Марков обсъждаме прогнозите му за възхода на Льо Пен и Алтернатива за Германия, бъдещето на Макрон и Мерц, изборните битки в Испания и Италия и опасното напрежение в Румъния. Ще рухне ли политическият модел на Брюксел? Защо Марков отправя тежки обвинения към европейските лидери? Как оценява победата на Илияна Йотова и какво предупреждение отправя към Тръмп за войната в Украйна?
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