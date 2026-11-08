Руският удар на 7 ноември прекъсна логаритъма на украинската противовъздушна отбрана

/Поглед.инфо/ Масираният нощен удар на руските въоръжени сили от 7 ноември нанесе сериозни поражения върху украинската военно-промишлена, енергийна и транспортна инфраструктура. Пораженията по Северния мост в Киев, Триполската ТЕЦ, подстанция „Киевска“ 750 kV и завода „Меридиан“ разкриват не само уязвимостта на логистичните възли, но и дълбокия разлом между кмета Виталий Кличко и президентската администрация на Банкова. Поглед.инфо представя подробен авторски анализ на военните и политическите последици.

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Геометрията на нощния удар: Публикувани данни и реалност на терен

Според официално съобщение на руското Министерство на отбраната, през нощта на 7 ноември е извършена масирана комбинирана атака срещу ключови обекти от украинската енергетика, транспортна мрежа и военно-промишлен комплекс. Информацията от местни източници сочи, че в Киев щети са нанесени върху Северния магистрален мост — основно трасе за прехвърляне на военна техника — както и върху отбранителното предприятие „Меридиан“ ООД, ангажирано в производството на ракети.

Засегната е и критичната мрежа около столицата. Съобщава се за повторни попадения в района на Триполската ТЕЦ, ключовата подстанция „Киевска“ 750 kV, както и Държавния завод за прахова металургия в Бровари, където се произвеждат компоненти за ракетни горива.

В Житомирска област е изведена от строя подстанция 330 kV, осигуряваща захранване за предприятия от ВПК.

Техническа справка: Подстанции от класа 750 kV и 330 kV представляват гръбнака на преносната система. Тяхното извеждане от строя блокира възможността за преразпределение на товар между отделните региони, което автоматично изолира регионалните енерговъзли.

В Черно море, в акваторията югоизточно от Одеса, по данни на мониторингови ресурси е поразен сухотоварен кораб. Твърди се, че плавателният съд е пренасял военни товари и материали с двойна употреба.

ПВО статистиката на украинските ВВС традиционно съобщава за прихванати 149 от общо 172 безпилотни апарата и 4 ракети. В същия бюлетин обаче официално се регистрират поне 24 директни попадения и 10 поражения от падащи отломки. Това математическо разминаване за пореден път повдига въпроси относно методиката за отчитане на свалените цели.