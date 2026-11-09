Зам.-председателят на Китай Хан Джън бе на посещение в Грузия

/Поглед.инфо/ От 6 до 8 ноември заместник-председателят на Китай Хан Джън беше на посещение в Грузия, където проведе срещи с президента Михаил Кавелашвили и премиера Иракли Кобахидзе.

По време на срещата с Кавелашвили Хан Джън подчерта, че Грузия е първият стратегически партньор на Китай в Закавказието и първата държава в Евразия, сключила споразумение за свободна търговия с него. През 34-те години от установяването на дипломатически отношения двете страни последователно се придържат към принципите на взаимно уважение, доверие и сътрудничество за обща изгода, като работят за стабилното развитие на двустранните отношения.

На срещата с премиера Кобахидзе Хан Джън заяви, че Китай отдава голямо значение на развитието на отношенията с Грузия и е готов да продължи да изгражда с нея партньорство, основано на взаимно уважение, доверие и сътрудничество за обща изгода. Той подчерта необходимостта двете страни да съхраняват и развиват традицията си на взаимна подкрепа.