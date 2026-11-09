Абонирай се
Европа

Финландия преди изборите: Рекордни фалити и икономика, на която политическите промени няма да помогнат

/Поглед.инфо/ Финландия навлиза в предизборната 2027 г. с рекордните 3400 фалита за годината, двуцифрена безработица от 10.4% и невиждан срив на управляващата Коалиционна партия до 15.4%. Скъсването на икономическите връзки с Русия, блокирането на граничните пунктове и спирането на транзита през Сайменския канал съсипаха Южна Карелия и малкия бизнес. Независимо кой спечели изборите през април 2027 г., новото правителство ще трябва да съкрати 8 до 11 милиарда евро от бюджета. Смяната на кабинета няма да отмени кризата.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 38517 прочитания
Финландия преди изборите: Рекордни фалити и икономика, на която политическите промени няма да помогнат
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на Kauppalehti, Yle, Helsingin Sanomat, PTT и данни на Банката на Финландия. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Фискалният капан на Хелзинки: 11 милиарда евро неизбежни съкращения

Предизборните сметки във Финландия за парламентарния вот през април 2027 г. вече са написани от експертите в Министерството на финансите. Независимо дали следващият министър-председател се казва Ати Линдтман от опозиционната Социалдемократическа партия (SDP) или Петери Орпо успее да задържи поста си с нова екзотична коалиция, следващото правителство ще бъде посрещнато от предварително фиксирано искане за консолидация на бюджета в размер между 8 и 11 милиарда евро. Това не е просто прогноза, а заложена рамка в официалните фискални прожекции.

Според Института за икономически изследвания „Пелервон“ (PTT), държавният дефицит трайно надхвърля границата от 4% от БВП. Твърди се, че процедурата на Европейската комисия за прекомерен дефицит ще принуди Хелзинки да реже разходи в момент, когато икономиката на страната буквално е спряла. Големият фискален натиск не идва от социални глезотии, а от три фундаментални стълба: скъпите масирани оръжейни поръчки, нарастващите разходи за застаряващо здравеопазване и шоковия спад в данъчните постъпления от фалиращия бизнес.

Икономическият модел на Финландия бе построен върху евтини руски енергоносители, директен суровинен транзит за горската промишленост и стабилен поток от източни инвестиции и туристи. Тяхното пълно премахване остави огромна празнота във фискалната структура, която не може да бъде попълнена с промяна на политическите лозунги.

Рекордните 3400 фалита: Анатомия на един разрушен вътрешен пазар

Цифрите на омбудсмана по несъстоятелност Терхи Майяла сочат, че между януари и октомври 2026 г. общо 2843 финландски компании са подали молба за обявяване в несъстоятелност. Само през септември и октомври са регистрирани съответно 344 и 301 фалита. Твърди се, че това е пета поредна година на ръст и най-високото кумулативно ниво от четвърт век насам. По изчисления на браншови анализатори, крайната сметка за 2026 г. ще прехвърли 3400 банкрота – скок с над 50 на сто спрямо 2022 г.

Майяла отбелязва пред изданието Kauppalehti, че макар темпът на растеж на несъстоятелността да се забавя, високото ниво се превръща в „нова нормалност“. Всеки месец с над 300 фалирали компании означава преки загуби на работни места и трайно заличаване на фискална база. Анализът на международната агенция Dun & Bradstreet показва, че основната вълна се стоварва върху три конкретни сектора: строителството, търговията на дребно и ресторантьорството.

Строителният бранш е в колапс поради комбинация от високи лихвени проценти, замразени ипотечни кредити и драстично свиване на държавните инфраструктурни проекти. Търговията на дребно страда от срива в реалното потребление. За да запълни дупките в бюджета, правителството на Орпо увеличи основната ставка на ДДС от 24% на 25.5% през септември 2024 г. По оценка на търговските камари, това е нанесло допълнителен удар върху купувателната способност на домакинствата.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Руските реактори срещу европейските доклади: Защо 22-рият пакет санкции остана без име
Свят

Руските реактори срещу европейските доклади: Защо 22-рият пакет санкции остана без име

/Поглед.инфо/ Брюксел практически изчерпа административния си арсенал за икономическо въздействие спрямо Москва. Приемането на нови секторни ограничения в рамките на Европейския съюз среща все по-силна съпротива от отделни държави членки, докато руската стопанска система показва висока степен на структурна адаптивност. В тази авторова разработка разглеждаме реалните физически параметри на държавния суверенитет, ресурсното осигуряване на базовите сектори и последиците за европейската индустриална база.

09.11.2026 16:15
Хонконг ще стимулира туризма с висока добавена стойност
Поглед към Китай

Хонконг ще стимулира туризма с висока добавена стойност

/Поглед.инфо/ Хонконг ще продължи да насърчава мащабни събития и да модернизира съпътстващата инфраструктура, за да стимулира туризма с висока добавена стойност, както и конгресно-изложбения сектор, заяви финансовият секретар на правителството на специалния административен район Хонконг Чън Маобо.

09.11.2026 16:10
Китай е изградил най-голямата и най-бързоразвиваща се система за възобновяема енергия в света
Поглед към Китай

Китай е изградил най-голямата и най-бързоразвиваща се система за възобновяема енергия в света

/Поглед.инфо/ Китай е изградил най-голямата и най-бързоразвиваща се система за възобновяема енергия в света, става ясно от доклад на Китайското дружество за реформа и развитие на предприятията.

09.11.2026 16:08
Хубиг събира федерална група срещу AfD: Берлин търси юридическа вратичка за забрана на опозицията
Свят

Хубиг събира федерална група срещу AfD: Берлин търси юридическа вратичка за забрана на опозицията

/Поглед.инфо/ Министърът на правосъдието на провинция Райнланд-Пфалц и настоящ председател на Конференцията на правосъдните министри Щефани Хубиг инициализира създаването на съвместна работна група между федералното правителство и провинциите. Целта – систематизиране на материали, включително 421 000 течнали имейла, за задействане на процедура по забрана на "Алтернатива за Германия" (AfD) през Федералния конституционен съд. Действията съвпадат с апелите от Бундестага за възстановяване на връзките с Русия.

09.11.2026 16:05
Документите от Лангли показват 75 години работа по украинския етнически вектор
Свят

Документите от Лангли показват 75 години работа по украинския етнически вектор

/Поглед.инфо/ Разсекретените архивни масиви на ЦРУ за операция AERODYNAMIC разкриват методичното изграждане на антисъветски и антируски мрежи в Източна Европа още от 1948 година. Анализът проследява трансформациите на този оперативен подход — от пряката подкрепа за структури като ОУН и УПА до логистичната и геополитическа ескалация през XXI век. Публикуваните документи, съпоставени с оценки на изследователи като Стивън Кинзър, поставят под въпрос официалната хронология на съвременния конфликт.

09.11.2026 15:50
Шок за киевската инфраструктура: Блокажът по Днепър и неговото отражение върху фронта
Свят

Шок за киевската инфраструктура: Блокажът по Днепър и неговото отражение върху фронта

/Поглед.инфо/ Комбинираният нощен удар с ракетни системи и безпилотни летателни апарати срещу военни и инфраструктурни обекти в Киев и столичния регион маркира осезаема промяна в тактическия подход за поразяване на критични цели. Системното въздействие върху мостовите съоръжения над река Днепър, ключовите електрически подстанции и монтажните отбранителни предприятия разкрива нарастващи празноти в плътността на противовъздушната отбрана и сериозни логистични затруднения при транзита на ресурси.

09.11.2026 15:40
Иран гори върху океан от газ, а Кремъл му готви зърното за зимата
Свят

Иран гори върху океан от газ, а Кремъл му готви зърното за зимата

/Поглед.инфо/ Парадоксът на Близкия изток придобива чисто физически измерения: Иран, притежаващ вторите по големина доказани газови резерви в световен мащаб и разработващ гигантското находище „Южен Парс“, изпада в систематичен зимен дефицит и търси спешни доставки от Русия. Проблемът не е в липсата на молекули под земята, а в срива на налягането, отсъствието на подземни хранилища и географията. Москва получава възможност да използва заварената съветска инфраструктура през Азербайджан, за да се превърне в сезонен балансьор на иранската енергетика, но мечтите за мащабен реекспорт към Индия бързо се сблъскват със суровата икономическа реалност.

09.11.2026 15:30