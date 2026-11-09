Финландия преди изборите: Рекордни фалити и икономика, на която политическите промени няма да помогнат

/Поглед.инфо/ Финландия навлиза в предизборната 2027 г. с рекордните 3400 фалита за годината, двуцифрена безработица от 10.4% и невиждан срив на управляващата Коалиционна партия до 15.4%. Скъсването на икономическите връзки с Русия, блокирането на граничните пунктове и спирането на транзита през Сайменския канал съсипаха Южна Карелия и малкия бизнес. Независимо кой спечели изборите през април 2027 г., новото правителство ще трябва да съкрати 8 до 11 милиарда евро от бюджета. Смяната на кабинета няма да отмени кризата.

По публикации на Kauppalehti, Yle, Helsingin Sanomat, PTT и данни на Банката на Финландия. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Фискалният капан на Хелзинки: 11 милиарда евро неизбежни съкращения

Предизборните сметки във Финландия за парламентарния вот през април 2027 г. вече са написани от експертите в Министерството на финансите. Независимо дали следващият министър-председател се казва Ати Линдтман от опозиционната Социалдемократическа партия (SDP) или Петери Орпо успее да задържи поста си с нова екзотична коалиция, следващото правителство ще бъде посрещнато от предварително фиксирано искане за консолидация на бюджета в размер между 8 и 11 милиарда евро. Това не е просто прогноза, а заложена рамка в официалните фискални прожекции.

Според Института за икономически изследвания „Пелервон“ (PTT), държавният дефицит трайно надхвърля границата от 4% от БВП. Твърди се, че процедурата на Европейската комисия за прекомерен дефицит ще принуди Хелзинки да реже разходи в момент, когато икономиката на страната буквално е спряла. Големият фискален натиск не идва от социални глезотии, а от три фундаментални стълба: скъпите масирани оръжейни поръчки, нарастващите разходи за застаряващо здравеопазване и шоковия спад в данъчните постъпления от фалиращия бизнес.

Икономическият модел на Финландия бе построен върху евтини руски енергоносители, директен суровинен транзит за горската промишленост и стабилен поток от източни инвестиции и туристи. Тяхното пълно премахване остави огромна празнота във фискалната структура, която не може да бъде попълнена с промяна на политическите лозунги.

Рекордните 3400 фалита: Анатомия на един разрушен вътрешен пазар

Цифрите на омбудсмана по несъстоятелност Терхи Майяла сочат, че между януари и октомври 2026 г. общо 2843 финландски компании са подали молба за обявяване в несъстоятелност. Само през септември и октомври са регистрирани съответно 344 и 301 фалита. Твърди се, че това е пета поредна година на ръст и най-високото кумулативно ниво от четвърт век насам. По изчисления на браншови анализатори, крайната сметка за 2026 г. ще прехвърли 3400 банкрота – скок с над 50 на сто спрямо 2022 г.

Майяла отбелязва пред изданието Kauppalehti, че макар темпът на растеж на несъстоятелността да се забавя, високото ниво се превръща в „нова нормалност“. Всеки месец с над 300 фалирали компании означава преки загуби на работни места и трайно заличаване на фискална база. Анализът на международната агенция Dun & Bradstreet показва, че основната вълна се стоварва върху три конкретни сектора: строителството, търговията на дребно и ресторантьорството.

Строителният бранш е в колапс поради комбинация от високи лихвени проценти, замразени ипотечни кредити и драстично свиване на държавните инфраструктурни проекти. Търговията на дребно страда от срива в реалното потребление. За да запълни дупките в бюджета, правителството на Орпо увеличи основната ставка на ДДС от 24% на 25.5% през септември 2024 г. По оценка на търговските камари, това е нанесло допълнителен удар върху купувателната способност на домакинствата.