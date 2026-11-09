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Свят

Изместването на декемврийските събития в Москва сочи за готвена пряка среща между Путин и Тръмп

/Поглед.инфо/ Изненадата в графика на Кремъл за края на годината не е козметичен детайл, а ясен сигнал за промяна в геополитическата архитектура. Местенето на традиционната „Директна линия“ на Владимир Путин от средата на декември за първите десет дни на месеца съвпада с подготовката за срещата на върха на Г-20 в Маями. На заден план остават военните сблъсъци в Курска област, унищожението на спътникови системи от серията „Рассвет“ и пренареждането на позициите на Запада. В същото време в Берлин Фридрих Мерц прави демонстративни изявления за възможни преговори. Дали Москва подготвя дипломатически пробив или просто запазва стратегическо мълчание – анализът на Поглед.инфо дисектира фактите, протоколните промени и реалното състояние на фронтовата линия.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 8548 прочитания
Изместването на декемврийските събития в Москва сочи за готвена пряка среща между Путин и Тръмп
ИИ генерирана
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Календарната рокада в Москва: Протоколът разкрива намеренията

Александър Юнашев от Кремълския пул отбеляза, че Президентската администрация на Руската федерация е определила датата за провеждане на „Директната линия“ с Владимир Путин за първата десетдневка на декември. Исторически погледнато, това събитие, съвместявано през последните години с голямата пресконференция, рядко се насрочва преди 14 декември. Справка с предишни години показва, че протоколът на Кремъл предпочита максимално късни дати, за да обобщи финансово-икономическите показатели на държавата преди празниците.

Изпреварващият график породи редица аналитични хипотези. Според публикации в телеграм-канали, близки до протоколните служби на руското външно министерство, изместването с близо седмица освобождава средата на декември за интензивна международна програма. Слуховете се фокусират върху срещата на върха на Г-20 в Маями, организирана под домакинството на новата американска администрация на Доналд Тръмп. Официалният говорител Дмитрий Песков за пореден път използва стандартната формулировка, че решение за пътуване „все още не е взето“ и ще бъде взето „в контекста на събитията“. В дипломатическия език подобен изказ означава, че работното ниво на подготовка е в ход, а окончателният подпис чака потвърждение на гаранциите за сигурност и протоколен статут.

Календарните размествания в държавния апарат на Русия никога не са случайни. Всяко преместване на събитие от такъв мащаб изисква пренастройване на стотици телекомуникационни канали, координация с регионалните губернатори и промяна в графика на правителствените заседания по приемането на бюджета.

Дипломатическите сметки в Берлин и поканата от Вашингтон

Германският политически елит проявява видимо безпокойство от възможното присъствие на руския президент в САЩ. Изказването на Фридрих Мерц, че „германският канцлер ще трябва да разговаря с Путин рано или късно“ и че той няма да се поколебае да направи това на форума в Маями, разкрива изместване в тактиката на Берлин. Според информации в европейски дипломатически издания, Германия се опасява да не бъде изтласкана напълно от евентуални преки договори между Вашингтон и Москва.

Твърди се, че Доналд Тръмп е отправил лична покана към руския държавен глава да посети форума в Флорида. Това поставя европейските лидери в неудобно положение. Присъствието на делегация от Киев на същата среща се разглежда от редица наблюдатели като второстепенно събитие, тъй като Украйна не е член на Г-20, а присъства със статут на поканен гост.

Държава / АктьорПозиция спрямо Г-20 в МаямиПротоколен статут на форума
САЩ (Домакин)Отправена покана към МоскваОрганизатор и гарант на сигурността
РусияПроменя декемврийския си графикПълноправен член на Г-20
ГерманияТърси директен контакт при присъствие на ПутинПълноправен член на Г-20
УкрайнаОчаква срещи с европейските представителиПоканен гост без право на глас

Съществува обаче юридическа и логистична пречка. Ограниченията, наложени от Международния наказателен съд, създават формални затруднения за преминаване през въздушното пространство на редица държави членки на НАТО. Въпреки че САЩ не са ратифицирали Римския статут и не признават юрисдикцията на базирания в Хага съд, маршрутът на правителствения отряд „Русия“ през Атлантическия океан изисква специални договорености за сигурност и коридори за прелет.

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