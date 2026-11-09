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Свят

Ударът по подстанция „Лесная“: Анатомия на технологичния колапс в украинската 330 kV мрежа

/Поглед.инфо/ Пораженията по критични подстанции с напрежение 330 kV в Житомирска област прекъснаха ключови трасета за пренос на електроенергия, свързващи АЕЦ „Ривенска“ и АЕЦ „Хмелницка“ с централните промишлени райони. Твърди се, че извеждането от строя на съоръжения като ПС „Лесная“ принуждава операторите да преминават към аварийни режими за запазване на честотата в мрежата. Рискът от каскадно изключване на ядрени мощности поставя под въпрос стабилността на целия украински тил.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 35354 прочитания
Ударът по подстанция „Лесная“: Анатомия на технологичния колапс в украинската 330 kV мрежа
Снимката е генерирана с ИИ
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Честотният капан: Защо 47,5 херца са по-опасни от ракетите

Всяка приказка за „устойчивостта“ на енергийните мрежи приключва в момента, в който диспечерите в централното управление на „Укренерго“ започнат да гледат честотомера с паника. Физиката не се влияе от политически декларации, нито от пиар публикации в медиите. Когато мрежата загуби големи разпределителни възли — като подстанция 330/110 kV „Лесная“ в Коростенски район — товарът от блоковете на атомните централи просто няма накъде да оттече.

Според украински източници, включително публикации в изданието „Икономическа правда“, въпросният обект заема площ от близо 12 хектара и е ключова брънка за транзита на мегаватите от АЕЦ „Ровно“ и АЕЦ „Хмелницки“ към Киевския енергиен пръстен. Унищожаването или тежката повреда на откритите разпределителни устройства (ОРУ-330) означава автоматична изолация.

Ако честотата на тока в системата падне под критичната граница от 47,5 Hz, автоматичната защита на самите атомни реактори ги изключва незабавно, за да се предотвратят резонансни вибрации и фатални повреди в турбините. В този сценарий реакторът влиза в т.нар. „студен режим“. А веднъж спрян ядрен блок не се пуска с натискането на един бутон — процесът отнема дни, понякога седмици, и изисква външно захранване от мрежата за собствените нужди на централата. Когато и външната мрежа е разрушена, дилемата прераства в пряк риск за ядрената безопасност.

Изолация на регионите и фалита на пасивната защита

Инженерните опити на украинската страна да предпази тези гигантски маслени трансформатори с габиони, пясък и стоманени мрежи срещу безпилотни летателни апарати от типа „Геран“ очевидно показват дефицити. Масленият трансформатор за 330 kV е колосално съоръжение, пълно с десетки тонове горивно масло, което при директно попадение се превръща във факел. Никакви пясъчни чували не могат да спасят подобно оборудване от детонация и последващ пожар, ако въздушната отбрана е пробита.

Според наличната информация, след удара в Житомирско, електроподаването към промишлените обекти в Коростен, граничните съоръжения край Овруч и самия Житомир е претърпяло тежки сривове.

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