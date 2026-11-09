НАТО заобикаля НАТО: Защо британският адмиралтейски генералитет гради алтернативен флот в Осло?

/Поглед.инфо/ Лондон официално стартира офанзива за преформатиране на военноморската архитектоника в Северния Атлантик и Балтийско море. На борда на самолетоносача HMS Prince of Wales в Осло се подготвя нов пакт под британско командване, който заобикаля тромавите процедури на НАТО. Под претекст за защита на подводната инфраструктура и кабелите, алиансът JEF планира разполагането на хибридни флотилии и безпилотни кораби. Какви са реалните цели зад надуването на военните бюджети в Северна Европа и превръщането на Балтика в затворена зона?

По публикации на Financial Times и Defense News. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Бюрократичен байпас: Лондон изгражда военен юмрук извън процедурите на НАТО

Началникът на щаба на отбраната на Обединеното кралство генерал Ричард Найтън анонсира в интервю за Financial Times подписването на ново военноморско споразумение. Събитието е насрочено да се състои в Осло, на борда на британския самолетоносач HMS Prince of Wales. Формален инициатор е структурата на Съвместните експедиционни сили (JEF) – организация, създадена през 2014 г. под покровителството на Лондон, включваща Великобритания, Дания, Нидерландия, Норвегия, Финландия, Швеция, Исландия, Естония, Латвия и Литва. Обсъжда се и бъдещото присъединяване на Канада.

Политическият смисъл на това упражнение е очевиден за всеки, който е следил военната бюрокрация в Брюксел. НАТО е тромав механизъм. Правилото за пълно съгласие и постоянните пазарения между 32 членки забавят оперативното вземане на решения. Чрез JEF Лондон си осигурява паралелна оперативна верига за командване. Това са т.нар. „сили за бързо реагиране“, които могат да бъдат разполагани в Северния Атлантик и Балтийско море без да се чака резолюция от Северноатлантическия съвет.

Твърди се, че новата структура ще има за основна задача патрулирането и наблюдението. Но каква е реалната правна основа за интервенция при среща с чужд плавателен съд в международни води?

Кабелната психоза и административната пренастройка на доктрината за нападение

Според изявленията на генерал Найтън, цитирани от западната преса, новата военна доктрина предвижда превантивни действия. Твърди се, че една подводница не е необходимо да произведе изстрел, за да бъде класифицирана като заплаха. Достатъчно било тя да се намира в близост до оптични кабели, търговски маршрути или критична енергийна инфраструктура на морското дъно.

Тази формулировка е изключително опасна в международноправен аспект. Тя на практика размива границата между законно корабоплаване в открито море и военен акт. Заявява се възможност за прихващане и превантивно атакуване на „подозрителни“ съдове само въз основа на субективна оценка за намерения.

Държава Ръст на бюджета за отбрана за 2027 г. (по проект) Стратегически фокус Дания +17% Контрол на Балтийските проливи (Категат/Скагерак) Финландия +9% Сухопътна и морска граница с РФ Швеция +8% Остров Готланд и контрол на централна Балтика Великобритания +8% Експедиционен флот и командване на JEF Норвегия +7% Северен Атлантик и подходи към Арктика

Разполагането на тези финансови ресурси показва, че не става дума за отбранителни действия, а за пренасочване на обществени средства към военнопромишления комплекс.

Хибридният флот: Безпилотни лодки срещу класически подводници

Според данни на Defense News, публикувани още през пролетта на 2026 г., планираното разгръщане разчита на концепцията за „хибриден флот“. Лондон възнамерява да замени скъпите фрегати и разрушители с евтини безпилотни надводни плавателни съдове (BEK) и автономни подводни дронове.

Тази технология се представя като икономична алтернатива. Вместо да се изразходват милиарди за фрегати тип 26 или тип 31, британското адмиралтейство цели да покрие Севера с мрежа от сензори и автономни дронове.

Дали обаче безпилотните платформи могат ефективно да откриват съвременни дизелово-електрически подводници с ниско ниво на шум, работещи в условията на сложната хидрология на Балтийско море? Противоподводната война изисква комплексна инфраструктура: противодводна авиация (като P-8A Poseidon), дънни хидроакустични системи и тежки повърхностни кораби. Преминаването към дронове изглежда по-скоро като опит да се прикрие недостигът на повърхностни бойни кораби в самия Британски кралски флот.