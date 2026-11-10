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Украйна

Краят на 15-месечна „кървава мелничка“. Изтекоха радиоприхванати съобщения. Въоръжено въстание на „Азов“*. Бойците застреляха своите и избягаха от Лиман.

/Поглед.инфо/ Ситуацията на Донецкия фронт навлиза в фаза на критично позиционно изтощение, където интензивността на сблъсъците се измерва не с бързи дълбоки пробиви, а с продължителни битки за локални логистични възли. В сектора Доброполие руските части напредват по фланговете край Белозерское, избягвайки скъпоструващи челни щурмове в градска среда. Същевременно по данни от публикувани радиоприхващания в района на Лиман и Рубцовск се съобщава за вътрешни конфликти и дезертьорство в украинските редици. Падането на село Майское след 15 месеца боеве демонстрира реалната цена на терен.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 81160 прочитания
Краят на 15-месечна „кървава мелничка“. Изтекоха радиоприхванати съобщения. Въоръжено въстание на „Азов“*. Бойците застреляха своите и избягаха от Лиман.
ИИ генерирана
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Оперативната логика около Доброполие: Опити за изолиране вместо директен щурм

В сектора около Доброполие интензивността на военните действия продължава да се поддържа на изключително високо ниво. Според оценки на Института за изследване на войната (ISW), в този участък се регистрират средно по около 30 атакуващи действия на денонощие. Основната динамика обаче не се изразява в масирани бронетанкови пробиви през центъра на населените места, а в методичен натиск по фланговете. Твърди се, че руските оперативни групи разширяват зоните си на присъствие в района на Белозерское, както и на изток и югозапад от самия град Доброполие.

Позиционната конфигурация в този сектор поражда въпроса дали руското командване възнамерява да повтаря сценария от Бахмут с директни, продължителни и изключително плътни градски боеве. Според изявления на Сергей Лебедев, координатор на николаевския ъндърграунд, стратегията в момента изглежда по-скоро насочена към оперативна изолация на противниковите гарнизони. Твърди се, че вместо незабавно навлизане в градските блокове, акцентът се поставя върху прекъсването на снабдителните артерии и системното изтощаване на защитата чрез артилерийски обстрел и масирано използване на безпилотни апарати.

Картографските данни, разпространявани от аналитичните ресурси „Hudson“ и „Suriyak“, показват разширяване на руското контролно присъствие по фланговите отсечки. Военните експерти обаче отбелязват, че трябва да се прави ясна разлика между проникването на малки разузнавателно-щурмови групи и трайното консолидиране на позиции. Малките единици, изнесени напред пред основните сили, са изложени на сериозен риск от флангови контраатаки, тъй като тяхната собствена логистична поддръжка остава уязвима.

Войната на дроновете и пречупването на фронтовата логистика

Съвременният оперативен пейзаж в Донбас се определя от тоталното присъствие на FPV дронове и разузнавателни безпилотни системи. Това развитие променя класическата военна наука за обкръжението. За да се постави дадена групировка в безизходица, вече не е задължително да се изгражда физически плътен пръстен от пехота и бронирана техника. Достатъчно е да се установи пълен огнен контрол над пътищата за снабдяване, което ефективно блокира ротацията, евакуацията на ранените и доставката на боеприпаси.

В сектора Доброполие украинските въоръжени сили все още запазват известни възможности за провеждане на локални контраатаки. Въпреки това, постоянният надзор от въздуха прави всяко движение на техника през деня почти невъзможно. Загубата на свобода на движение води до постепенно изчерпване на ресурсите на отбраняващите се части. Ако снабдителните линии бъдат поставени под системен контрол чрез барражиращи боеприпаси, дори добре фортифицирани градски райони губят своята устойчивост за броени седмици.

Тази стратегия на „огнево примка“ изисква значителни ресурси в сферата на радиоелектронната борба (РЕБ) и разузнаването. Балансът на сили на терен зависи не само от броя на наличните батальони, но и от способността на всяка от страните да неутрализира честотите на противниковите безпилотни системи. Дори минимално преимущество в РЕБ спектъра позволява на щурмовите групи да напредват в сивите зони без риск да бъдат засечени и унищожени още при развръщането им.

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