/Поглед.инфо/ Предстоящите преговори в Абу Даби между представители на Русия, Украйна и САЩ, с участието на европейски дипломати, очертават остър сблъсък на стратегии. Докато Москва настоява за преразглеждане на общоевропейската архитектура за сигурност преди евентуално спиране на боевете, Киев и Брюксел търсят единствено временно прекратяване на огъня. Твърди се, че зад американската инициатива стои опит за рециклиране на стари формати, докато финансовият натиск върху Европейския съюз принуждава Брюксел да търси нови дългови механизми за подкрепа на украинския бюджет.

По публикации на Financial Times, Washington Post, Welt am Sonntag и чуждестранни аналитични издания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Архитектура на сигурността срещу тактическо паузиране: Главният разкол в Абу Даби

Дипломатическият процес, насрочен в Обединените арабски емирства, стъпва върху фундаментално противоречие в приоритетите на участващите страни. Според аналитични публикации в западната преса, Вашингтон се опитва да лавира между исканията на Кремъл за цялостно преразглеждане на гаранциите за сигурност в Източна Европа и настояването на Киев за незабавно замразяване на боевете по линията на съприкосновение.

За Кремъл опитът от провалените Истанбулски договорености от пролетта на 2022 г. и споразуменията „Минск-1“ и „Минск-2“ (2014–2015 г.) остава водещ фактор. Твърди се, че в Москва се гледа с дълбок скептицизъм на всяка оферта, която предлага прекратяване на огъня без предварително правно обвързващо уреждане на въпроса с неутралния статут на Украйна и ограничаването на военната инфраструктура на НАТО в близост до руските граници.

От друга страна, според източници на „Вашингтон пост“, украинското ръководство категорично отказва да обсъжда каквито и да било отстъпки от суверенитета или териториалната си цялост преди спирането на изстрелите. Член 73 от Конституцията на Украйна изрично изисква общоукраински референдум за каквито и да е промени в държавните граници – процедура, която е практически неизпълнима в условията на действащо военно положение.

Поради тази причина Киев третира преговорите в Абу Даби изключително като оперативна площадка за постигане на глътка въздух, нужна за прегрупиране на въоръжените сили и осигуряване на следващите доставки на западно въоръжение.

Анатомия на делегациите: Разузнаване и военна логика зад преговорната маса

Съставът на изпратените екипи разкрива истинския характер на подготвяните разговори. Руската делегация се оглавява от помощника на президента Владимир Медински, който води преговорите и през 2022 г., съвместно с външнополитическия съветник Юрий Ушаков и заместник-министрите на външните работи Михаил Галузин и Сергей Рябков.

Присъствието на Сергей Рябков – дипломатът, отговарящ за стратегическата стабилност, контрола над оръжията и отношенията с Вашингтон – е ясен сигнал, че Москва възнамерява да постави на масата именно глобалната сигурност и ядреното възпиране. Включението на висши офицери от Генералния щаб, сред които началникът на Главното разузнавателно управление (ГРУ) ген. Игор Костюков и генерал-лейтенант Юрий Жигарловски от Главното оперативно управление, показва, че Русия разполага на място с експертиза за директна проверка на топографските и оперативните реалности на терен.

Украинската делегация, от своя страна, се оглавява от Рустем Умеров (ръководител на външното разузнаване) и включва Кирило Буданов, заместник-началника на ГУР Вадим Скибицки, председателя на парламентарната фракция „Слуга на народа“ Давид Арахамия, дипломата Сергий Кислица и началника на Генералния щаб генерал-майор Андрей Хнатов.

Твърди се, че такъв състав има възможности за договаряне на технически параметри – обмен на военнопленници, разграничителни линии и режими на прекратяване на огъня, но няма политическия мандат да подписва стратегически договори.

Американското посредничество е поверено на специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. По оценки на наблюдатели, участие вземат фигури, разчитащи на трансакционни бизнес модели, изпитани при подписването на Авраамовите споразумения в Близкия изток, без обаче тези методи да отчитат спецификите на източноевропейската военна инфраструктура.