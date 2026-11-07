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Международният форум по даоизъм призова за културен диалог и етично развитие на технологиите

/Поглед.инфо/ Шестият Международен форум по даоизъм приключи в Ханджоу с декларация за засилване на диалога между цивилизациите, отговорно използване на технологиите и насърчаване на човешкото благополучие.

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Международният форум по даоизъм призова за културен диалог и етично развитие на технологиите
Източник: 38picres.cgtn.com
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Документът призовава даоистките общности по света да изграждат мостове между различните религии и култури, да подкрепят етичното развитие на цифровите технологии и да прилагат традиционните даоистки учения в областта на физическото и психическото здраве.

Форумът събра около 500 представители, експерти и учени от 46 държави и региона. Под мотото „Култивиране на добродетелта чрез Дао, хармония под Небето“ участниците обсъдиха пет основни теми, сред които съвременното значение и международното разпространение на даоистката култура, технологичното развитие, здравословният начин на живот и подготовката на кадри.

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