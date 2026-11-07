Ръководителят на ПРООН: Развитието на Китай има значително влияние върху целия свят

/Поглед.инфо/ Развитието на Китай има дълбоко и трайно влияние върху света, особено в областта на намаляването на бедността, технологичните иновации и устойчивото развитие. Това заяви ръководителят на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) Александер Де Кро в интервю за Китайската медийна група по време на Деветото Китайско международно изложение за внос в Шанхай.

За първи път ПРООН участва със собствен щанд в изложението. Де Кро отбеляза, че форумът не само отваря китайския пазар за света, но и създава възможности за развиващите се държави да разширят търговията и да привлекат инвестиции. Той даде за пример безмитните мерки на Китай за най-слабо развитите страни и африканските държави, които допринасят за по-широкото им участие в международната търговия.

Де Кро съобщи още, че ПРООН предстои да създаде в Шанхай Глобален център за устойчиво развитие. Той ще се съсредоточи върху зеления преход, цифровизацията и изкуствения интелект, финансирането на развитието и сътрудничеството между развиващите се страни. Целта е натрупаният през последните 50 години опит от партньорството между Китай и ПРООН да бъде споделен с други държави.

По думите му Китай е постигнал впечатляващи резултати в борбата с бедността и е важен партньор в развитието на възобновяемата енергия и новите технологии. Китайският опит може да помогне на други развиващи се страни да намерят практически решения на собствените си предизвикателства. Ръководителят на ПРООН подчерта също, че справянето с бедността, климатичните промени и международните конфликти изисква общи усилия. Нито една държава не може сама да се справи с тези глобални предизвикателства, затова укрепването на многостранното сътрудничество и превръщането на идеите за развитие в конкретни резултати остават от ключово значение.