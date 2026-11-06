Франкът се топи, Елисейският дворец брои барикадите: Париж пак гори, а сметката плаща средната класа

/Поглед.инфо/ Франция отново гори, но този път не става дума за рутинна синдикална стачка или локално недоволство. Над милион демонстранти по улиците, затворени университети, горящи барикади от Страсбург до Тулуза и десетки ранени полицаи показва дълбоката криза в Петата република. Докато Елисейският дворец преброява щетите и се опитва да тушира напрежението с поредната „социална конференция“, улицата изпраща ясен сигнал: неолибералният модел на преразпределение и орязване на обществените системи е изчерпан.

По публикации във френските медии BFMTV, Les Echos, France Info, анализи на икономически специалисти и синдикални доклади. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Войната на цифрите: Колко струва държавната легитимност

Разминаването между официалните доклади на Министерството на вътрешните работи в Париж и данните на синдиката CGT вече се превърна в традиционен медиен ритуал. От едната страна стоят 575 000 официално преброени участници в цялата страна, от другата — 1,6 милиона. В столицата съотношението е 65 000 според полицията срещу 350 000 според организаторите. Тези аритметични разминавания обаче не променят ключовия факт: транспортната и образователната инфраструктура на Франция бе блокирана.

Въпросът тук не е в точността на броячите по булевард „Волтер“. Въпросът е, че полицията бе принудена да използва сълзотворен газ, а броят на задържаните надхвърли 500 души (по официални данни на префектурите). Когато една държава има нужда от стотици арести и десетки ранени жандарми, за да удържи уличния ритъм, тя вече е загубила идейния спор с гражданите си.

Контекстът: Орязаният социален договор

Официалният повод за мобилизацията — овладяването на инфлацията, искането за вдигане на минималната работна заплата и запазването на покупателната способност — е само повърхността. Под него лежи системно натрупван дефицит на доверие. Реформите в пенсионния сектор, съкращаването на щатове в здравеопазването и постоянното прехвърляне на данъчната тежест върху средната класа отдавна превърнаха френската държава в административен апарат за управление на щети.

Синдикатите настояват за минимално увеличение на възнагражденията с 10%, а някои организации поставят праг от 1500 евро нето. От другата страна на барикадата бизнес асоциациите предупреждават за риск от фалити сред малките и средни предприятия. Подобен пат показва нещо по-дълбоко — френската икономика просто няма необходимия ресурс да захранва едновременно корпоративните субсидии и исторически наследения социален модел.