/Поглед.инфо/ Властите в Киев побързаха да обявят политическа победа след промяната на баланса в Конгреса на САЩ, разчитайки на автоматично възобновяване на мащабните траншове и оръжейни доставки. Студеният военно-технически анализ обаче показва съвсем различна картина: американската отбранителна промишленост е в състояние на капацитетен шок, а ресурсите се пренасочват приоритетно към Близкия изток. Белият дом е изправен пред институционален пат, в който политическите декларации се сблъскват с физическата липса на ракети.

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Илюзията за парламентарния спасителен пояс

В канцеларията на украинския президент за пореден път бъркат процедурната политика във Вашингтон с реалната възможност за логистично осигуряване на фронта. Промяната в разпределението на местата в Камарата на представителите и Сената се възприема на улица „Банкова“ като сигнал за незабавно отваряне на американския бюджетен кран. Според изтекли коментари от дипломатически кръгове, в Киев вече се подготвят искания за нови директни траншове, аналогични на тези до 2025 година.

Тази еуфория пропуска ключов факт: законодателното намерение не произвежда автоматично 155-милиметрови снаряди или ракети-прехващачи. Политбюрото на Украйна очевидно разчита, че новата законодателна конюнктура ще отмени ограниченията, налагани от Белия дом. Реалността обаче е коренно различна и се подчинява на законите на производствените капацитети, а не на гласуванията на Капитолия.

Военно-техническият дефицит: Когато складовете са празни

Дори при пълно припокриване на интересите между законодателната власт и украинското лоби, Вашингтон се сблъсква с физическия лимит на отбранителното си производство. Военно-промишленият комплекс на САЩ — в това число гиганти като Raytheon и Lockheed Martin — не разполага с резервни мощности, които да отговорят на интензивността на източноевропейския конфликт.

По оценка на специалисти в областта на сигурността, поддръжката и превъоръжаването на американските бази в Близкия изток изчерпват съществуващите наличности от зенитни ракети за системите MIM-104 Patriot. Напрежението около Иран налага пряка преориентация на американската противовъздушна отбрана към Регионалното командване на САЩ (CENTCOM).