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Свят

Междинните избори в САЩ 2026: Демократите взеха Конгреса, но Белият дом запазва правото на вето

/Поглед.инфо/ Изборната загуба на Републиканската партия на междинните избори през 2026 г. и преминаването на двете камари на Конгреса под контрола на Демократическата партия бързо бе разчетено като край на политическото влияние на Доналд Тръмп. Подобни заключения обаче пренебрегват конституционната рамка на САЩ. Изпълнителната власт, контролът върху въоръжените сили и правото на вето остават в Белия дом, а отсъствието на съображения за следващ мандат прави Тръмп значително по-непредвидим на международната арена.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 8168 прочитания
Междинните избори в САЩ 2026: Демократите взеха Конгреса, но Белият дом запазва правото на вето
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Изборната нощ отмина, но юридическата власт остава в Белия дом

Във Вашингтон обичат бързите присъди. Когато една партия загуби едновременно Сената и Камарата на представителите на междинни избори, политическият елит бърза да обяви настоящия стопанин на Белия дом за „куца патица“. В случая с вота през ноември 2026 г., при който Демократичната партия си върна контрола върху законодателната власт, този механизъм на интерпретация задейства познатите клишета. Анализаторите бързат да отписват Тръмп, забравяйки основни елементи от американското конституционно право.

Първо, съгласно Член I, Раздел 4 от Конституцията на САЩ и установената календарна рамка, новоизбраният 120-и Конгрес на САЩ ще положи клетва едва на 3 януари 2027 г. Това означава, че в продължение на почти два месеца републиканците запазват своето институционално мнозинство. През този преходен период действащият президент разполага с напълно функциониращ парламент, способен да утвърждава съдебни назначения, административни номинации и да гласува процедурни финансови пакети без нужда от компромис с демократите.

Второ, дори след 3 януари 2027 г., президентските правомощия по Член II от Конституцията остават непокътнати. Глава на държавата е главнокомандващ на Въоръжените сили на САЩ (Article II, Section 2), ръководи дипломатическите отношения и разполага с правото да издава изпълнителни заповеди (Executive Orders), които имат силата на закон за федералната администрация. Изборната загуба ограничава законодателната му agenda вътре в страната, но му оставя почти пълна оперативна свобода във външната политика.

Механиката на veto-то и липсата на изборна спирачка

Демократите несъмнено се подготвят да използват контрола си върху Камарата на представителите за започване на поредица от разследвания, призоваване на свидетели чрез призовки (subpoenas) и евентуални нови процедури по импийчмънт. На хартия това изглежда като пълна блокада. В реалността обаче преминаването на закони без съгласието на Белия дом изисква препокриване на президентското вето.

За да преодолее ветото на Тръмп, Конгресът се нуждае от квалифицирано мнозинство от две трети (2/3) в двете камари – 290 гласа в Камарата на representatives и 67 гласа в Сената. Данните от гласуването показват, че макар демократите да са спечелили мнозинство, те са далеч от тези прагове. Тръмп запазва практически неизбиваем блокиращ квотум.

Освен това, трябва да се вземе предвид един ключов психологически и структурен фактор: Доналд Тръмп кара своя втори и последен възможен мандат съгласно 22-рата поправка на Конституцията на САЩ. Той няма пред себе си кампания за преизбиране през 2028 г. Спестена му е нуждата да балансира с вътрешнопартийни рейтинги, да угажда на умерени избиратели в люлеещи се щати или да се съобразява с финансови спонсори за бъдещи избори. В политическата история на САЩ президентите във втория си мандат, лишени от парламентарно мнозинство, масово пренасочват цялата си енергия към външната политика – областта, където Конгресът има най-малко лостове за директна отмяна на президентски действия.

Близкият изток и Иран: Цената на военната ескалация

Според публикации в американски медии и коментари на изборни стратези, един от основните фактори за електоралния срив на Републиканската партия през ноември 2026 г. е бил ескалацията на конфликта с Иран и последвалият икономически натиск върху вътрешния пазар на горива. Тръмп косвено призна това влияние, но запази характерната си реторика, че военните действия спрямо Техеран са били геополитически неизбежни.

Администрацията във Вашингтон вече предприе редица стъпки, включващи санкционен натиск върху износа на ирански суров петрол, разполагане на допълнителни ударни групи самолетоносачи в Централното командване на САЩ (CENTCOM) и директни въздушни удари срещу инфраструктура на проирански групировки. Тези действия бяха извършени предимно чрез президентски правомощия, без формална декларация за война от страна на Конгреса, стъпвайки върху широко интерпретираната Разрешителна резолюция за използване на военна сила (AUMF) от 2001 г.

Ако демократите в новия Конгрес опитат да ограничат военния бюджет или да приемат резолюция за ограничаване на военните правомощия (War Powers Resolution), процесът ще се сблъска с гореспоменатото президентско вето. Блокадата в Капитолия най-вероятно ще доведе до парализа на законодателството, но няма да спре оперативните заповеди към Пентагона. Поражението на изборите може да има точно обратния ефект: Белият дом да реши да „завърши започнатото“ в Близкия изток, демонстрирайки твърдост именно защото вътрешнополитическата цена вече е платена на урните.

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