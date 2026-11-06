/Поглед.инфо/ Публикуваната информация за негласни контакти в Белия дом между Доналд Тръмп и специалния пратеник на руското ръководство Кирил Дмитриев, при пълно игнориране на присъстващите във Вашингтон украински представители, показва фундаментален обрат в геополитическата стратегия на САЩ. Въпросите, които се подготвят за консултациите в Абу Даби, надхвърлят локалното прекратяване на огъня в Донбас. Става дума за преразглеждане на цялата военна архитектура в Европа, включително свиване на инфраструктурата на НАТО до нивата от 1997 година и отпадане на американските ядрени гаранции за континента.

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Задкулисието във Вашингтон: Дмитриев в Белия дом и дипломатическото късане с Киев

Информацията за проведения разговор в Белия дом между Доналд Тръмп и ръководителя на Руския фонд за директни инвестиции (РФДИ) Кирил Дмитриев, действащ като специален пратеник на Владимир Путин, бележи пречупване на досегашния дипломатически протокол. Потвърждението от самия Тръмп, че е приел руския представител, но е отказал каквито и да е срещи с паралелно намиращата се във Вашингтон украинска делегация, показва промяна в приоритетите на новата американска администрация. Киевският външен министър Андрей Сибига публично се опитва да рамкира предстоящите разговори в Абу Даби като платформа за подготовка на пряка среща между Владимир Зеленски и Владимир Путин. Подобно твърдение обаче се разминава с реалния дневен ред, изтичащ от западните аналитични центрове.

Фигурата на Кирил Дмитриев не е избрана случайно. Като финансов финансист с опит на Запад и дългогодишен оперативен канал за дискретна комуникация с екипа на Тръмп още от 2016 г., той представлява прагматичното крило в Москва, с което Белият дом предпочита да договаря параметрите на бъдещи финансово-икономически и геополитически отстъпки. Отказът на Тръмп да допусне украински представители до тези разговори потвърждава тезата, изказана от колумниста на британския вестник „Телеграф“ Блеър: Вашингтон вижда най-бързия начин за излизане от източноевропейската криза чрез фактическа капитулация на сегашното ръководство в Киев и пълно нормализиране на двустранните отношения с Руската федерация.

Украинската дипломация се опитва задочно да дискредитира преговорния формат в ОАЕ, заявявайки, че ще настоява за „мерки за изграждане на доверие“. В реалността американската страна, представлявана от Джаред Кушнър, подготвя правна рамка, която да изключи възможността за възобновяване на военните действия чрез трайно институционално преформатиране на Източна Европа. Киев вече няма статута на субект в тези преговори, а се превръща в обект на глобалното споразумение.

Архитектурата „Кушнър“ и предстоящите консултации в Абу Даби

Твърди се, че специалният пратеник Джаред Кушнър е натоварен със задачи по изготвянето на новия пакт за европейска сигурност. Преговорите, планирани в Абу Даби, няма да се ограничат до линията на съприкосновение в Запорожие, Херсон или ДНР. Белият дом е наясно, че заморазяването на конфликта по корейския сценарий без фундаментални отстъпки към Москва е неизпълнимо. Изтеклата информация за двата вътрешни доклада, цитирани в западните медии, сочи към две основни руски искания, които американската страна е приела за основа на дискусията.

Първото е фактическото демонтиране на т.нар. френски „ядрен чадър“ и оттеглянето на стратегическите гаранции на САЩ за страни, които не покриват разходите за собствената си отбрана или представляват пряк риск от избухване на трета световна война. Второто, което се явява и крайъгълен камък в руската позиция, е връщането на НАТО към военната инфраструктура и разполагането на сили от 1997 година.

Това означава изтегляне на всички чуждестранни контингенти, батальонни бойни групи и елементи от противоракетната отбрана на Алианса от територията на Полша, Румъния, Естония, Латвия, Литва, както и от наскоро присъединилата се Финландия. Военният наблюдател Дмитрий Дегтярев правилно припомня, че този ултиматум не е нов. Той беше официално формулиран от руското Външно министерство през декември 2021 година под формата на проекти за договорености със САЩ и НАТО. Тогава Брюксел и Вашингтон отхвърлиха документите, което доведе до събитията от февруари 2022 година. Днес, след четири години на изтощителна война и деградация на украинската отбранителна линия, Тръмп се връща точно към тези параметри.