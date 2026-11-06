/Поглед.инфо/ На 6 ноември в Пекин се проведоха избори за районни и общински събрания на народните представители.

След като упражни правото си на глас в избирателна секция „Хуайжънтан“ на район „Сичън“, председателят Си Дзинпин заяви пред медии, че изборът на представители в народните събрания е основа за утвърждаването, усъвършенстването и ефективното функциониране на този институт и представлява важно събитие в политическия живот на страната.

Си Дзинпин призова за прилагане на принципа за народна демокрация в целия процес, за запазване на ръководната роля на ККП, широко участие на гражданите в демократичните процеси и стриктно спазване на закона. Той подчерта също необходимостта от засилен контрол върху всички етапи на изборния процес, така че вотът да протече в правилната посока, при прозрачност и почтеност, и да бъдат избрани представители, ползващи се с доверието на гражданите.

В Пекин са разкрити общо 13 054 избирателни секции. Изборите трябва да излъчат 4898 представители в районните народни събрания и 11 137 представители в общинските народни събрания.